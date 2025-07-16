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«Безпрецедентний крок». Патріарх Кирило визнав цивільний шлюб

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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«Безпрецедентний крок». Патріарх Кирило визнав цивільний шлюб
Патріарх Кирило вказує, що «обставини спеціальної військової операції не є звичайними»
фото: РИА

Експерти зазначають, що визнання позашлюбного співжиття на рівні церкви – безпрецедентний крок, здатний вплинути не лише на соціальну практику

Сенатор Андрій Клішас опублікував лист голови Російської православної церкви патріарха Кирила, в якому висловлюється підтримка законопроєкту, що надає певний правовий статус співмешканкам загиблих окупантів на війні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські видання.

Патріарх у листі вказує, що «обставини спеціальної військової операції не є звичайними». Багато окупантів вирушили на фронт, не встигнувши зареєструвати шлюб, при цьому проживаючи в стійкому союзі з жінкою, нерідко маючи спільних дітей. У зв'язку з цим, РПЦ, за словами патріарха, «не може засудити такі стосунки» і вважає розумним визнання їхнього особливого статусу, якщо йдеться про справжню сім'ю, нехай і не оформлену юридично.

«Безпрецедентний крок». Патріарх Кирило визнав цивільний шлюб фото 1

Таким чином, Російська православна церква фактично допускає можливість коригування традиційного погляду на позашлюбне співжиття за виняткових умов. Запропонований законопроєкт передбачає надання певних соціальних гарантій жінкам, які проживали в незареєстрованому шлюбі із загиблими російськими терористами, у разі документального підтвердження їхнього спільного побуту та наявності дітей.

Експерти зазначають, що визнання позашлюбного співжиття на рівні церкви – безпрецедентний крок, здатний вплинути не лише на соціальну практику, а й на подальший розвиток суспільної моралі.

Нагадаємо, раніше РПЦ заявляла про неприйнятність цивільного шлюбу і закликали не вважати його нормою життя. «Шлюб, зареєстрований у РАЦСі, церква визнає і проти нього ніколи не виступала. А сучасне спотворене поняття «цивільний шлюб» має на увазі під собою блудне співжиття», – наголошував глава видавничої ради Московського патріархату митрополит Калузький і Боровський Климент.

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Теги: патріарх кирило війна росія росіяни

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