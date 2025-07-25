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Росія вдарила по медичному закладу у Харкові: є поранені та загиблий

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Росія вдарила по медичному закладу у Харкові: є поранені та загиблий
Індустріальний район Харкова постраждав від атаки окупантів
фото: соцмережі

КАБ влучив у будівлю медичного закладу

Сьогодні, 25 липня, російська терористична армія вдарила КАБом по Індустріальному районі Харкова. Внаслідок чого є загиблий та постраждалі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера міста Ігоря Терехова.

За даними влади, в Індустріальному районі КАБ влучив у будівлю медичного закладу. Поряд – ще одне приміщення для лікування людей. 

Росія вдарила по медичному закладу у Харкові: є поранені та загиблий фото 1

«Вже шестеро постраждалих. Є інформація про одного загиблого від ворожого КАБу», – зауважив Терехов.

Нагадаємо, 24 липня російська терористична армія атакувала житлову забудову у центральній частині Харкова. Внаслідок чого постраждало багато люди.

Також у ніч на 21 липня російська окупаційна армія атакувала Харків безпілотниками. За інформацією Терехова, ворог здійснив 12 ударів по Харкову.

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Теги: Харків війна

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