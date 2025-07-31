На Дніпропетровщині ворог атакував сільськогосподарське й транспортне підприємства

Російські війська протягом доби атакували три райони Дніпропетровської області

У ніч на 31 липня російські загарбники атакували Павлоградський район на Дніпропетровщині. Виникли пожежі на сільськогосподарському й транспортному підприємствах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Зазначається, що внаслідок ворожої атаки обійшлося без загиблих і травмованих. Рятувальники ліквідували пожежі.

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки фото: dsns.gov.ua/ДСНС

За словами голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, російські війська протягом доби атакували Нікопольський, Синельниківський та Павлоградський райони Дніпропетровської області, пошкоджені три підприємства, лінія електропередач, приватні будинки.

Були влучання у Юр'ївській громаді Павлоградського району. По Нікопольському району росіяни вдарили БпЛА і артилерією. Під ударами перебували Нікополь та Марганецька громада. По Межівській громаді Синельниківського району ворог вдарив FPV-дроном. Пошкоджений транспорт комунального підприємства.

Нагадаємо, у ніч на 31 липня російська окупаційна армія вчергове атакувала Київ. Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що станом на 7:42 відомо про шістьох загиблих, серед них хлопчик шести років.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що всього по Києву наразі маємо наслідки російської комбінованої атаки на понад 27 локаціях. Соломʼянський район дуже постраждав, Святошинський, Шевченківський, Голосіївський. Наразі відомо про 52 постраждалих, майже 30 в лікарнях. У тому числі постраждали дев'ять дітей.