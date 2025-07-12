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Від мит на горілку до готелю в Москві. Мережа іронічно припустила, що Трамп скаже Росії

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Від мит на горілку до готелю в Москві. Мережа іронічно припустила, що Трамп скаже Росії
фото: АР

«Я будую готель у Москві», – іронічно написав ще один користувач

Колишній посол США у Росії Майкл Макфол запитав у користувачів мережі Х, що, на їхню думку, президент США Дональд Трамп «зробить для Росії сюрпризом», передає «Главком».

Як відомо, Трамп вже декілька разів анонсував «важливу заяву» щодо Росії, а днями господар Білого дому сказав, що його заява пролунає у понеділок, 14 липня. Гучні слова Трампа заінтригували ледь не весь світ.

Тож Макфол вирішив поставити це питання підписникам. Під дописом експосла зібралось чимало коментарів.

Більшість іронічно висміюють чергову «важливу заяву» щодо Росії та навіть глузують, що американський лідер відкладе її знову на два тижні.

Макфол запитав: «Отже, що, на вашу думку, Трамп зробить для Росії сюрпризом і оголосить у понеділок?».

Від мит на горілку до готелю в Москві. Мережа іронічно припустила, що Трамп скаже Росії фото 1

Користувачі мережі одразу почали активно ділитися своїми припущеннями та іронічними версіями.

«Щось, щось, два тижні», – коротко підсумував один із коментаторів, натякаючи на улюблену фразу Трампа «через два тижні».

Від мит на горілку до готелю в Москві. Мережа іронічно припустила, що Трамп скаже Росії фото 2

«Він відкладе свою заяву щодо Росії на 2 тижні», – зазначив один коментатор, підтримавши тему про вічне перенесення термінів.

Від мит на горілку до готелю в Москві. Мережа іронічно припустила, що Трамп скаже Росії фото 3

«Я не знаю, але він відкладе оголошення приблизно на 2 тижні», – додав ще один.

Від мит на горілку до готелю в Москві. Мережа іронічно припустила, що Трамп скаже Росії фото 4

«Що він зателефонує Путіну через 2 тижні», – припустив також.

Від мит на горілку до готелю в Москві. Мережа іронічно припустила, що Трамп скаже Росії фото 5

Також були опубліковані більш саркастичні версії.

«Росія стане 51-м штатом США?», –  припустив користувач.

Від мит на горілку до готелю в Москві. Мережа іронічно припустила, що Трамп скаже Росії фото 6

«Він любить борщ», – додав інший користувач.

Від мит на горілку до готелю в Москві. Мережа іронічно припустила, що Трамп скаже Росії фото 7

«Державний візит для Путіна», – припустив інший користувач.

Від мит на горілку до готелю в Москві. Мережа іронічно припустила, що Трамп скаже Росії фото 8

«Він запропонує Путіну «відпустку» в Мар-а-Лаго?», – пожартував ще один.

Від мит на горілку до готелю в Москві. Мережа іронічно припустила, що Трамп скаже Росії фото 9

«100% мито на горілку», – висловився хтось.

Від мит на горілку до готелю в Москві. Мережа іронічно припустила, що Трамп скаже Росії фото 10

«Я будую готель у Москві», – написав ще один користувач.

Від мит на горілку до готелю в Москві. Мережа іронічно припустила, що Трамп скаже Росії фото 11

«Фотографія його будинку», – написав ще один користувач.

Від мит на горілку до готелю в Москві. Мережа іронічно припустила, що Трамп скаже Росії фото 12

«Америка офіційно стане 51-ю областю Росії, а не лише через посередників», – з іронією підсумували в іншому дописі.

Від мит на горілку до готелю в Москві. Мережа іронічно припустила, що Трамп скаже Росії фото 13

Раніше Politico підрахувало, як часто Трамп обіцяв рішення «за два тижні».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп анонсував важливу заяву на адресу Росії. В інтерв'ю для каналу Трамп заявив, що розчарований Росією.

«Але побачимо, що станеться протягом наступних кількох тижнів», – продовжив він.

Американський лідер не надав подробиць щодо заяви, яка прозвучить від нього вже 14 липня, але називає її «важливою».

«Я думаю, що в понеділок у мене буде важлива заява щодо Росії», – сказав він.

До слова, президент США повідомив, що знає про атаку та пообіцяв відповідь на дії Російської Федерації. «Ви побачите, що відбуватиметься далі», – заявив він.

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Теги: росія війна Дональд Трамп переговори

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