Від мит на горілку до готелю в Москві. Мережа іронічно припустила, що Трамп скаже Росії

«Я будую готель у Москві», – іронічно написав ще один користувач

Колишній посол США у Росії Майкл Макфол запитав у користувачів мережі Х, що, на їхню думку, президент США Дональд Трамп «зробить для Росії сюрпризом», передає «Главком».

Як відомо, Трамп вже декілька разів анонсував «важливу заяву» щодо Росії, а днями господар Білого дому сказав, що його заява пролунає у понеділок, 14 липня. Гучні слова Трампа заінтригували ледь не весь світ.

Тож Макфол вирішив поставити це питання підписникам. Під дописом експосла зібралось чимало коментарів.

Більшість іронічно висміюють чергову «важливу заяву» щодо Росії та навіть глузують, що американський лідер відкладе її знову на два тижні.

Макфол запитав: «Отже, що, на вашу думку, Трамп зробить для Росії сюрпризом і оголосить у понеділок?».

Користувачі мережі одразу почали активно ділитися своїми припущеннями та іронічними версіями.

«Щось, щось, два тижні», – коротко підсумував один із коментаторів, натякаючи на улюблену фразу Трампа «через два тижні».

«Він відкладе свою заяву щодо Росії на 2 тижні», – зазначив один коментатор, підтримавши тему про вічне перенесення термінів.

«Я не знаю, але він відкладе оголошення приблизно на 2 тижні», – додав ще один.

«Що він зателефонує Путіну через 2 тижні», – припустив також.

Також були опубліковані більш саркастичні версії.

«Росія стане 51-м штатом США?», – припустив користувач.

«Він любить борщ», – додав інший користувач.

«Державний візит для Путіна», – припустив інший користувач.

«Він запропонує Путіну «відпустку» в Мар-а-Лаго?», – пожартував ще один.

«100% мито на горілку», – висловився хтось.

«Я будую готель у Москві», – написав ще один користувач.

«Фотографія його будинку», – написав ще один користувач.

«Америка офіційно стане 51-ю областю Росії, а не лише через посередників», – з іронією підсумували в іншому дописі.

Раніше Politico підрахувало, як часто Трамп обіцяв рішення «за два тижні».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп анонсував важливу заяву на адресу Росії. В інтерв'ю для каналу Трамп заявив, що розчарований Росією.

«Але побачимо, що станеться протягом наступних кількох тижнів», – продовжив він.

Американський лідер не надав подробиць щодо заяви, яка прозвучить від нього вже 14 липня, але називає її «важливою».

«Я думаю, що в понеділок у мене буде важлива заява щодо Росії», – сказав він.

До слова, президент США повідомив, що знає про атаку та пообіцяв відповідь на дії Російської Федерації. «Ви побачите, що відбуватиметься далі», – заявив він.