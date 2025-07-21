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Росіяни запустили нові групи БпЛА по Україні: куди прямують

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Росіяни запустили нові групи БпЛА по Україні: куди прямують
Окупанти знову атакують Україну
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Безпілотники тримають курс на Південне/Коблево

Станом на 06:03 російська терористична армія запустила нові групи БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку узбережжя Миколаївської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що станом на 06:18 російські безпілотники тримають курс на Південне/Коблево.

Станом на 06:27 «шахеди» у таких областях:

  • Київщина: БпЛА курсом на Бровари, Згурівку, Пісківку.
  • Житомирщина: БпЛА на Коростень, Звягель.
  • Хмельниччина: БпЛА повз Чемерівці та Базалію.
  • Курс на Тернопільщину.
  • Вінниччина: БпЛА на Хмільник, Шаргород.

Як повідомлялося, у ніч на 21 липня російська окупаційна армія атакувала Харків безпілотниками. За інформацією Терехова, ворог здійснив 12 ударів по Харкову.

Також у ніч на 21 липня російські війська здійснили масовану атаку дронами на Київ. Відомо про одного загиблого.

Зокрема, сьогодні РФ масовано атакувала Івано-Франківськ ракетами і «шахедами». У трьох селах громади є пошкодження інфраструктури.

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Теги: війна дрон Повітряні сили ЗСУ

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