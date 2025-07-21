Росіяни запустили нові групи БпЛА по Україні: куди прямують
Безпілотники тримають курс на Південне/Коблево
Станом на 06:03 російська терористична армія запустила нові групи БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку узбережжя Миколаївської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Зазначається, що станом на 06:18 російські безпілотники тримають курс на Південне/Коблево.
Станом на 06:27 «шахеди» у таких областях:
- Київщина: БпЛА курсом на Бровари, Згурівку, Пісківку.
- Житомирщина: БпЛА на Коростень, Звягель.
- Хмельниччина: БпЛА повз Чемерівці та Базалію.
- Курс на Тернопільщину.
- Вінниччина: БпЛА на Хмільник, Шаргород.
Як повідомлялося, у ніч на 21 липня російська окупаційна армія атакувала Харків безпілотниками. За інформацією Терехова, ворог здійснив 12 ударів по Харкову.
Також у ніч на 21 липня російські війська здійснили масовану атаку дронами на Київ. Відомо про одного загиблого.
Зокрема, сьогодні РФ масовано атакувала Івано-Франківськ ракетами і «шахедами». У трьох селах громади є пошкодження інфраструктури.
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