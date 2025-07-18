РФ атакувала Чугуїв: є постраждалі

Близько 04:40 ворог завдав удару по одному з жилих мікрорайонів Чугуєва

Російські терористи сьогодні вранці атакували Чугуїв на Харківщині. Про повідомила голова міської ради Галина Мінаєва, передає «Главком».

«Знову не добрий ранок у Чугуєві. Близько 04:40 ворог завдав удару по одному з жилих мікрорайонів міста», – йдеться в повідомленні.

Внаслідок атаки є четверо поранених, яким вже надається медична допомога. Також пошкодженні житлові будинки, дільниця сімейного лікаря та заклад освіти. Профільні служби виїхали на місце для ліквідації наслідків атаки.

Нагадаємо, у четвер, 17 липня, російські війська здійснили атаку дроном по автомобілю, в якому перебував головний рабин Херсона та Херсонської області Йосеф-Іцхак Вольф разом із членами своєї родини. Безпілотник влучив у машину просто під час руху. Внаслідок атаки автомобіль зазнав серйозних пошкоджень передньої частини. На щастя, усі, хто був у салоні, зокрема рабин і його рідні, не постраждали.

До слова, триває 1241-й день повномасштабної війни. З початку доби загарбник завдав одного ракетного та 62 авіаційні удари, застосувавши дві ракети та скинувши 90 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили 1249 дрони-камікадзе та здійснили 4280 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.