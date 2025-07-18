Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

РФ атакувала Чугуїв: є постраждалі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
РФ атакувала Чугуїв: є постраждалі
Профільні служби виїхали на місце для ліквідації наслідків атаки
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Близько 04:40 ворог завдав удару по одному з жилих мікрорайонів Чугуєва

Російські терористи сьогодні вранці атакували Чугуїв на Харківщині. Про повідомила голова міської ради Галина Мінаєва, передає «Главком».

«Знову не добрий ранок у Чугуєві. Близько 04:40 ворог завдав удару по одному з жилих мікрорайонів міста», – йдеться в повідомленні.

Внаслідок атаки є четверо поранених, яким вже надається медична допомога. Також пошкодженні житлові будинки, дільниця сімейного лікаря та заклад освіти. Профільні служби виїхали на місце для ліквідації наслідків атаки.

Нагадаємо, у четвер, 17 липня, російські війська здійснили атаку дроном по автомобілю, в якому перебував головний рабин Херсона та Херсонської області Йосеф-Іцхак Вольф разом із членами своєї родини. Безпілотник влучив у машину просто під час руху. Внаслідок атаки автомобіль зазнав серйозних пошкоджень передньої частини. На щастя, усі, хто був у салоні, зокрема рабин і його рідні, не постраждали.

До слова, триває 1241-й день повномасштабної війни. З початку доби загарбник завдав одного ракетного та 62 авіаційні удари, застосувавши дві ракети та скинувши 90 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили 1249 дрони-камікадзе та здійснили 4280 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Читайте також:

Теги: росія окупанти війна ракета дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Супутникові знімки нової будівлі, зведеної на Воткінському ракетному заводі РФ у 2024 році в Удмуртії
Росія за час війни втричі збільшила виробництво «Іскандерів»: розслідування
26 червня, 09:41
Дрон-перехоплювач – нова зброя у протиповітряній обороні України
Дрони-перехоплювачі працюють в Україні: яка їхня ефективність та як можуть змінити війну
4 липня, 11:43
Чотири компанії в Україні виробляють дрони-перехоплювачі
Масовані нічні атаки дронів. Зеленський розказав про нову успішну тактику оборони
21 червня, 14:49
«Шахед» атакував Кривий Ріг серед дня
«Шахед» атакував Кривий Ріг: є поранені
30 червня, 10:52
Росія продовжує знищувати українську спортивну інфраструктуру
Росія знищила офіс Федерації футзалу Києва
4 липня, 12:52
«Ми всі під прицілом». Сумська показала, що побачила за вікном під час нічної атаки
«Ми всі під прицілом». Сумська показала, що побачила за вікном під час нічної атаки
10 липня, 15:56
Дрони стають величезною допомогою ЗСУ на фронті
Україна завдяки безпілотникам стримує наступ РФ, проте окупанти змінити тактику – Reuters
Вчора, 13:17
Удар припав на Салтівський район Харкова
Атака на пологовий у Харкові та підозра очільнику ЦПД: головне за 11 липня
11 липня, 21:41
Причиною сигналу стала загроза застосування ударних дронів
У Києві через атаку безпілотників майже півтори години тривала повітряна тривога
12 липня, 18:45

Події в Україні

Іноземні виробники випробовуватимуть зброю в Україні: роз'яснення
Іноземні виробники випробовуватимуть зброю в Україні: роз'яснення
РФ атакувала Чугуїв: є постраждалі
РФ атакувала Чугуїв: є постраждалі
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 липня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 липня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 18 липня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 18 липня 2025
Росіяни атакували авто головного рабина Херсона
Росіяни атакували авто головного рабина Херсона
Україна запропонувала тестувати іноземну зброю на фронті – Reuters
Україна запропонувала тестувати іноземну зброю на фронті – Reuters

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
264K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 липня: ситуація на фронті
105K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 липня 2025
25K
Дружина нардепа Геруса три роки війни вела бізнес з «переговорником Путіна»: СБУ відреагувала
22K
Один з ключових партнерів РФ заявив, що обійдеться без російської нафти
5548
Міноборони анонсувало нові відстрочки у «Резерв+»
5140
Путін дав Героя Росії Герою України

Новини

18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
17 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
День бухгалтера 2025: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
16 липня, 05:51
16 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 липня, 00:01
Україна вперше виступила на змаганнях CISOR MILCOMP
15 липня, 22:07
День хрещення Київської Русі-України: історія свята, традиції, заборони та привітання
15 липня, 03:01

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua