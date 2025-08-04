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В Одесі пролунали вибухи під час атаки БпЛА

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В Одесі пролунали вибухи під час атаки БпЛА
Одесу атакували БпЛА
фото з відкритих джерел

Після вибухів в Одесі виникла пожежа

У ніч на 4 серпня Російська окупаційна армія вдарила безпілотниками по Одесі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера Одеси Геннадія Труханова.

Близько 01:30 Повітряні сили України зафіксували рух дронів-камікадзе в акваторії Чорного моря. БпЛА просувалися у північному напрямку.

Вже близько 02:05 міський голова Одеси повідомив про вибухи. За його словами, «шахеди» були помічені в центральній частині міста та в районі Пересипу.

Місцеві телеграм-канали публікують відео прильоту та пишуть, що на місці удару виникла пожежа.

Раніше ми писали, що російські терористи у ніч проти п’ятниці, 1 серпня, атакувала «шахедами» Балаклію Харківської області. У місті зафіксовано декілька влучань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Балаклійської МВА Віталія Карабанова.

«Удари припали по цивільному промисловому підприємству. На місці події виникла пожежа», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, опівночі 1 серпня збройні сили РФ ударили по Куп'янському району Харківської області, в результаті чого знищений дитячий психоневрологічний інтернат. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Шевченківської сільської військової адміністрації Сергія Старікова.

Зазначимо, що армія РФ постійно атакує Харків та область. Зокрема, у ніч на 30 липня обласний центр був атакований безпілотниками. Тоді мер міста Ігор Терехов повідомляв про вибухи та розповідав про загоряння автомобіля. Також в результаті удару постраждала автомийка, скління багатоквартирних будинків, супермаркет.

Теги: пожежа вибух Одеса

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