Катування у тернопільському військкоматі: ДБР повідомило про підозру двом військовим
Фігурантам справи загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років
Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру командиру та солдату-гранатометнику відділу охорони Тернопільського Об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).
У процесі збирання доказів встановлено, що 6 жовтня близько 22:00 у середмісті Тернополя солдат-гранатометник з іншими військовослужбовцями зупинили місцевого мешканця для перевірки документів. Вони побачили, що чоловік народився в російському Мурманську, хоч і є громадянином України, вони запропонували йому проїхати до військкомату, а після відмови силоміць заштовхали до авто, завдаючи при цьому ударів.
Згодом його та іще одного мобілізованого військові побили у приміщенні військкомату. Відео побиття потрапило до соцмереж – на ньому солдат-гранатометник та командир відділу охорони завдають ударів чоловікам, які лежать на ліжках.
ДБР повідомляє, що побиттю передував конфлікт потерпілих із черговим військкомату. Свідки розповіли, що чоловіки, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, намагалися побити чергового та забрати у нього зброю (заяву про побиття той скерував до поліції).
Командиру відділу охорони та солдату гранатометнику повідомлено про підозру у катуванні (ч. 2 ст. 127 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.
Крім того, солдату-гранатометнику також повідомлено про підозру у незаконному позбавлені волі людини, за попередньою змовою групою осіб, що супроводжувалося заподіянням фізичних страждань (ч. 2 ст. 146 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.
Нагадаємо, у цьому році Державне бюро розслідувань розслідує 260 кримінальних проваджень, пов'язаних із роботою територіальних центрів комплектування та військово-лікарських комісій. До суду вже направлено 21 обвинувальний акт стосовно 35 осіб. Також ДБР повідомило про підозру ще 58 особам.
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