Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Катування у тернопільському військкоматі: ДБР повідомило про підозру двом військовим

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Катування у тернопільському військкоматі: ДБР повідомило про підозру двом військовим
Підозру отримали командир та солдат-гранатометник відділу охорони Тернопільського ТЦК
фото: Державне бюро розслідувань

Фігурантам справи загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру командиру та солдату-гранатометнику відділу охорони Тернопільського Об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).

У процесі збирання доказів встановлено, що 6 жовтня близько 22:00 у середмісті Тернополя солдат-гранатометник з іншими військовослужбовцями зупинили місцевого мешканця для перевірки документів. Вони побачили, що чоловік народився в російському Мурманську, хоч і є громадянином України, вони запропонували йому проїхати до військкомату, а після відмови силоміць заштовхали до авто, завдаючи при цьому ударів.

Згодом його та іще одного мобілізованого військові побили у приміщенні військкомату. Відео побиття потрапило до соцмереж – на ньому солдат-гранатометник та командир відділу охорони завдають ударів чоловікам, які лежать на ліжках.

ДБР повідомляє, що побиттю передував конфлікт потерпілих із черговим військкомату. Свідки розповіли, що чоловіки, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, намагалися побити чергового та забрати у нього зброю (заяву про побиття той скерував до поліції).

Катування у тернопільському військкоматі: ДБР повідомило про підозру двом військовим фото 1
Катування у тернопільському військкоматі: ДБР повідомило про підозру двом військовим фото 2
Катування у тернопільському військкоматі: ДБР повідомило про підозру двом військовим фото 3

Командиру відділу охорони та солдату гранатометнику повідомлено про підозру у катуванні (ч. 2 ст. 127 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Крім того, солдату-гранатометнику також повідомлено про підозру у незаконному позбавлені волі людини, за попередньою змовою групою осіб, що супроводжувалося заподіянням фізичних страждань (ч. 2 ст. 146 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, у цьому році Державне бюро розслідувань розслідує 260 кримінальних проваджень, пов'язаних із роботою територіальних центрів комплектування та військово-лікарських комісій. До суду вже направлено 21 обвинувальний акт стосовно 35 осіб. Також ДБР повідомило про підозру ще 58 особам.

Теги: військові чоловік ДБР Тернопіль військомат

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Тернополі сталося побиття у стінах ТЦК
Працівники військкомату побили мобілізованих у Тернополі: відкрито провадження (відео)
8 жовтня, 13:54
Зустріч у форматі «Рамштайн» відбудеться 10 жовтня
Анонс «Рамштайну» і готовність Трампа стати спікером Палати представників: головне за ніч
6 жовтня, 06:55
Немає ознак того, що Туреччина навмисно цілила по американським силам
Військові США збили турецький безпілотник над Сирією
6 жовтня, 02:31
Голові Тернопільської облради Головку повернули чужі кошти, вилучені під час обшуку – ЗМІ
Голові Тернопільської облради Головку повернули чужі кошти, вилучені під час обшуку – ЗМІ
2 жовтня, 12:43
Тіло може інтенсивно працювати і мало спати певний час, після чого потрібен відпочинок
Військовий психолог назвав оптимальний термін ротації для солдатів на передовій
29 вересня, 10:16
Оксана Датій є «експерткою у питаннях етикету, справжньою пані та елегантною жінкою»
Скандальна столична експодатківиця зі «списком бажань» стала письменницею
20 вересня, 18:12
Китай запроваджує санкції проти компаній США: названо причину
Китай запроваджує санкції проти компаній США: названо причину
16 вересня, 07:21
Генерал Крістіан Фройдінг наполіг на допомозі Україні
Німецький генерал назвав нову дату завершення війни
15 вересня, 08:40
Росія обстріляла Херсонщину: серед постраждалих поліцейський
Росія обстріляла Херсонщину: серед постраждалих поліцейський
12 вересня, 23:39

Події в Україні

Катування у тернопільському військкоматі: ДБР повідомило про підозру двом військовим
Катування у тернопільському військкоматі: ДБР повідомило про підозру двом військовим
Чорнобаївка знову під російським вогнем: є жертви
Чорнобаївка знову під російським вогнем: є жертви
ДСНС створить державну базу укриттів
ДСНС створить державну базу укриттів
Окупанти масово перекидають піхоту на Авдіївський напрямок
Окупанти масово перекидають піхоту на Авдіївський напрямок
З’явилося відео боїв за залізницю у районі Бахмута
З’явилося відео боїв за залізницю у районі Бахмута
Окупанти здійснюють сексуальне насильство над дітьми у школах – мер Мелітополя
Окупанти здійснюють сексуальне насильство над дітьми у школах – мер Мелітополя

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
42K
Обвал рубля. Путін видав спеціальний указ
29K
Ніна Матвієнко виховала чудових дітей
17K
Білий дім висловився про передачу Україні ракет Atacms
13K
Нардеп прийшов на поклон до предстоятеля Московської церкви в Україні. Фотодоказ
13K
У Криму вибухнув патрульний корабель РФ
7459
12 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Українські воїни стримують наступ РФ на сході: Генштаб повідомив результати боїв
Сьогодні, 07:24
Дощі та заморозки: прогноз погоди на 12 жовтня
Сьогодні, 05:17
Литва анонсувала новий пакет допомоги Україні
Сьогодні, 03:55
12 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:16
Метінвест порахував, скільки треба сталі для відбудови інфраструктури та будинків
Вчора, 13:48
Напруга на фронті зростає: понад 100 боїв за добу
Вчора, 07:11

Прес-релізи

«Доступні кредити 5-7-9%» для ФОП за 1 день
«Доступні кредити 5-7-9%» для ФОП за 1 день
12 жовтня, 13:11
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту