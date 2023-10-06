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У Білорусі іноземні дипломати зустрілися з українськими депортованими дітьми

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Білорусі іноземні дипломати зустрілися з українськими депортованими дітьми
Українських дітей посадили за величезний стіл та запитували про умови перебування
фото: Катерина Рашевська

Представники іноземних представництв відвідали місця утримання вивезених українських дітей у Білорусі

Іноземні дипломати відвідали місця утримання українських депортованих дітей у Білорусі. З 44 дітьми з Лисичанська та Сєвєродонецька зустрілися представники Зімбабве, Індії, Катару, КНР, Куби, Монголії, ОАЕ, Росії, Сирії, а також Палестини. Про це розповіла юристка Регіонального центру прав людини Катерина Рашевська на своїй сторінці у Facebook. 

До пропагандистського заходу долучилися службовці з Білорусі, Союзної держави та СНД. «Інші держави оголосили бойкот та відмовилися брати участь у заході, проведення якого не відповідає принципу найкращих інтересів дитини та має на меті виключно легітимізацію міжнародних протиправних діянь», – зазначила Катерина.

Дітей посадили за величезний стіл за традиціями прес-конференції, де допитували про умови перебування.

За словами юристки, перший секретар посольства РФ у Білорусі Карина Багієва засвідчила нав’язування українським дітям російського громадянства та організацію навчального процесу, який не дозволяє зберегти національну ідентичність. До того ж Багієва вказала на ще один господарський суб’єкт, долучений до вивезення українських дітей – нафтопереробний завод «Нафтан».

«Повірений у справах Катару Абдулаїз Аль-Куварі допоміг встановити, що білоруські родини беруть до себе українських дітей. Цю інформацію також підтвердила директорка однієї з новополоцьких шкіл. Повірений у справах висловив надію, що «ще більше дітей зможуть виїхати з Донбасу», що фактично є підбурюванням до продовження вчинення протиправного діяння», – йдеться у дописі.

На думку Рашевської, відвідини місця утримання українських дітей вплинуть на розширення санкційних списків за рахунок ще одного господарського суб’єкту та на поповнення переліку порушень міжнародного гуманітарного та міжнародного права прав людини, вчинених РБ та РФ.

Раніше повідомлялося, що Білорусь планує організувати відвідування представниками іноземного дипломатичного корпусу так званих «місць проживання, навчання й оздоровлення» викрадених в окупованих Лисичанську та Сєвєродонецьку дітей. 

Міністерство закордонних справ України закликало дипломатичні представництва, які отримали відповідні запрошення в Мінськ, утриматися від участі в пропагандистському заході білоруського режиму.

Теги: Білорусь депортація злочин росія

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