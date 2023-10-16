Головна Київ Новини
search button user button menu button

Катували мирних мешканців Київщини: два офіцери РФ постануть перед судом

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Катували мирних мешканців Київщини: два офіцери РФ постануть перед судом
Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно двох офіцерів РФ за фактом порушення законів та звичаїв війни
фото: Офіс Генпрокурора

Окупанти тероризували мешканців села Богданівка Броварського району

Прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно двох офіцерів РФ, які катували мешканців Київщини. Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Розслідуванням встановлено, що у березні 2022 року, перебуваючи в окупованому селі Богданівка Броварського району, військовослужбовці РФ побачили в лісосмузі місцевого мешканця. Щоб затримати чоловіка, вони вистрілили йому в ногу та на броньованій машині привезли до місця своєї дислокації.

«Потерпілого утримували п’ять днів зі зв’язаними за спиною руками, морили голодом і не давали води. Окупанти не надали йому медичну допомогу після поранення, щоб він страждав від загноєння рани. Підозрювані неодноразово допитували полоненого про співпрацю зі ЗСУ та розташування українських позицій. На виконання їх наказів, підлеглі військовослужбовці РФ били по руці чоловіка прикладом автомата, а потім порізали її ножем. Вони його душили, принижували й ображали», – йдеться у повідомленні.

Заступник командира особисто здійснив один постріл в палець лівої руки потерпілого з травматичної зброї. Після цього командир віддав наказ вбити потерпілого.

Однак, російські солдати розуміючи, що чоловік помре через втрату крові від отриманих поранень, залишили його зі зв’язаними руками. Через деякий час потерпілому вдалося втекти.

Крім того, заступник командира роти опівночі, спільно із співслужбовцями, зайшов до будинку, в підвалі якого переховувалися від окупантів мирні мешканці. Російські військові відкрили вогонь з вогнепальної зброї по стінах, після чого наказали всім присутнім зібратися біля входу в підвал.

«Окупанти витягли з укриття беззбройного чоловіка та відвели до кімнати. Там підозрюваний без попередження здійснив прицільний постріл у ногу потерпілого. Військовослужбовець країни-агресора погрожував чоловіку вбивством та приставляв зброю до голови», – зазначили у прокуратурі.

Раніше повідомлялося, що у Київській області судитимуть російського військового. Він ґвалтував та знущався з мирних жителів.

Теги: окупанти прокурор військові чоловік поранення війна росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ізраїль показав вбитих та спалених ХАМАС немовлят (фото 18+)
Ізраїль показав вбитих та спалених ХАМАС немовлят (фото 18+)
13 жовтня, 14:56
Наслідки ракетної атаки окупантів на Харківщину
На Харківщині оголошено дні жалоби. Що відомо про постраждалих
5 жовтня, 18:38
Стало відомо, скільки громадян померли під час втечі з України
Стало відомо, скільки громадян померли під час втечі з України
3 жовтня, 17:49
Ситуація із тимчасовим бюджетом США не зупинить надходження допомоги до України, яка була оголошена раніше
США схвалили тимчасовий бюджет без допомоги Україні. Що це означає?
2 жовтня, 12:08
В Ірані спалахнула пожежа на заводі міноборони (відео)
В Ірані спалахнула пожежа на заводі міноборони (відео)
29 вересня, 03:16
ЗСУ знищили на Бахмутському напрямку дивізіон артсистем
ЗСУ знищили на Бахмутському напрямку дивізіон артсистем
28 вересня, 13:36
Суд залишив Коломойського під вартою, окупанти вдарили по Одесі. Головне за 25 вересня
Суд залишив Коломойського під вартою, окупанти вдарили по Одесі. Головне за 25 вересня
25 вересня, 21:00
Атака на Київ: у Дарницькому районі є постраждалі
Атака на Київ: у Дарницькому районі є постраждалі
21 вересня, 06:51
FPV-дрон поцілив у ворожий танк
Спецпризначенці наслали «кару небесну» на ворожу техніку (відео)
16 вересня, 12:22

Новини

Хвиля підліткових самогубств у Києві: коли батькам треба бити на сполох
Хвиля підліткових самогубств у Києві: коли батькам треба бити на сполох
Катували мирних мешканців Київщини: два офіцери РФ постануть перед судом
Катували мирних мешканців Київщини: два офіцери РФ постануть перед судом
Київ сьогодні розпочинає підключення тепла до житлових будинків
Київ сьогодні розпочинає підключення тепла до житлових будинків
У Києві з'явився новий патріотичний мурал (фото)
У Києві з'явився новий патріотичний мурал (фото)
У Києві з багатоповерхівки випала 12-річна дівчинка (відео)
У Києві з багатоповерхівки випала 12-річна дівчинка (відео)
Акція біля дому Сікорського: активісти вимагають повернути історичну будівлю громаді
Акція біля дому Сікорського: активісти вимагають повернути історичну будівлю громаді

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
210K
Адмірала, який вижив після удару по штабу Чорноморського флоту, тепер катають Севастопольською бухтою
40K
Опозиція святкує перемогу у Польщі. Чого тепер чекати Україні
26K
Помер легендарний український співак
13K
Війна цивілізацій розпочалася. Чи зможемо ми її виграти?
12K
У Дніпрі прогриміли вибухи
7054
Чому в Росії не оголошують мобілізацію? Розвідка назвала причину

Новини

600 днів війни. Кривавий терор і безуспішні ворожі атаки на сході України
Сьогодні, 07:31
Хмарно, дощі у низці областей: прогноз погоди на 16 жовтня
Сьогодні, 05:20
Чому в Росії не оголошують мобілізацію? Розвідка назвала причину
Сьогодні, 02:55
16 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:43
Кінодіва Ольга Гришина повернулася на театральну сцену. Фоторепортаж з прем'єри
Вчора, 11:34
Дощі у низці областей: прогноз погоди на 15 жовтня
Вчора, 04:50

Прес-релізи

Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
13 жовтня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту