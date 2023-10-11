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Виїзд чоловіків за кордон: хто може супроводжувати родича та які документи потрібні

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Виїзд чоловіків за кордон: хто може супроводжувати родича та які документи потрібні
Супровід родичів з інвалідністю є однією з підстав для виїзду
фото з відкритих джерел

Адвокат розповів, хто має право на виїзд та які документи знадобляться

Під час дії воєнного стану в Україні деякі категорії військовозобов’язаних мають право на законних підставах виїжджати за кордон. Однією з підстав для виїзду є супровід родичів, які мають інвалідність, розповів адвокат Вадим Заворітний.

За кордон під час воєнного стану мають право виїхати:

  • чоловіки, дружини яких мають інвалідність;
  • ті, у кого один з батьків чи батьків дружини (чоловіка) має інвалідність I або II групи;
  • чоловіки, які постійно доглядають за особами з інвалідністю I чи II групи.

Зазначається, що у правилах виїзду не вказується, яку групу інвалідності повинна мати подружжя.

«Це означає, що виїзд за кордон з метою супроводу можливий за наявності у дружини (чоловіка) в тому числі ІІІ групи інвалідності», – роз’яснив адвокат.

Виїзд для супроводу родичів вимагає наявності певних документів. Зокрема, на кордоні потрібно пред’явити оригінали або нотаріально засвідчені копії документів, які підтверджують підстави для виїзду. Наприклад, у разі супроводу дружинуи треба надати свідоцтво про шлюб і документи на підтвердження статусу її інвалідності.

«Якщо ви супроводжуєте своїх батьків чи батьків другого з подружжя, якщо вони мають інвалідність І або ІІ групи, окрім самих документів на підтвердження інвалідності та родинних зв'язків, додатково до цього потрібні документи, які підтверджують спільне місця проживання з такими людьми. Зареєстроване чи задеклароване місце проживання має співпадати. Або можна надати акт встановлення факту здійснення догляду», – зазначає Заворітний.

Такий документ складається не пізніше 5 днів з моменту звернення районною, районною у місті Києві та Севастополі держадміністрацією, виконавчим органом сільської, селищної, міської ради.

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Теги: адвокат документи воєнний стан чоловік кордон

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