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На Львівщині провідник, який перевозив ухилянтів за кордон, зміг уникнути покарання

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Львівщині провідник, який перевозив ухилянтів за кордон, зміг уникнути покарання
Суд призначив провіднику покарання – п’ять років тюрми
фото: прессслужба поліції

Віталій Поляковський уклав угоду з прокурором і п’ятирічний тюремний термін йому замінили на 2,5 роки іспитового терміну

Мостиський районний суд Львівщини виніс вирок провіднику «Укрзалізниці», який незаконно перевозив ухилянтів за кордон у вентиляційній шахті потяга. Про це пише zaxid.net.

Як зазначає видання, Віталій Поляковський уклав угоду з прокурором і п’ятирічний тюремний термін йому замінили на 2,5 роки іспитового терміну.

Як вказано у вироку суду, який винесли у жовтні 2023 року, Віталій Поляковський працював провідником потяга «Запоріжжя – Перемишль». Під час повномасштабного вторгнення він вирішив незаконно перевозити чоловіків за кордон у вентиляційній шахті потяга, обладнавши там спеціальний сховок – над купе відпочинку провідника.

Справу розглянув суддя Юрій Кічак, який дослідив усі матеріали справи, затвердив угоду про визнання винуватості між обвинуваченим та прокурором, та призначив Віталію Поляковському покарання – п’ять років тюрми, однак звільнив від його відбування з іспитовим терміном у 2,5 роки. На вирок ще може бути подана апеляція.

Віталій Поляковський у квітні 2023 року знайшов «клієнта» – чоловіка призовного віку з Хмельниччини, який хотів незаконно виїхати за кордон. Вартість незаконної поїздки становила 81 тис. грн. До моменту перетину кордону пасажир був у купе провідника, а, наближаючись до кордону, Віталій Поляковський казав чоловіку залізти у вентиляційну шахту і сидіти там до перетину кордону. Однак правоохоронці з Хмельниччини виявили ухилянта у вентиляційній шахті. У матеріалах справи зазначено, що хмельницькі правоохоронці проводили слідчий експеримент, щоб викрити цю схему, тобто чоловік, який нібито хотів перетнути кордон, з ними співпрацював.

Щодо провідника була порушена кримінальна справа через незаконне переправлення осіб через кордон. Обвинувачений уклав угоду про визнання вини з прокурором Хмельницької обласної прокуратури. Варто додати, що після цього випадку його звільнили з «Укрзалізниці».

Нагадаємо, у квітні правоохоронці затримали провідника під час перевезення чергового «клієнта» на пункті пропуску на Львівщині. За оперативною інформацією, зловмисник провадив свій незаконний бізнес уже кілька місяців.

Теги: суд Укрзалізниця прокурор чоловік вирок перевезення ухилянти

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