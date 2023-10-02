Зарплати військовополонених: Зеленський підписав закон

Передбачено удосконалення порядку виплати одноразової грошової допомоги при звільненні з військової служби

Сьогодні, 2 жовтня, президент Володимир Зеленський підписав закон №9638 про посилення соціального захисту військовослужбовців, поліцейських, які потрапили в полон, та членів їх сімей. Про це повідомляється на сайті парламенту.

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Документом пропонується зберегти грошове забезпечення осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які потрапили в полон, а також зникли безвісти за особливих обставин, та можливість виплати їхнім сім’ям. Окрім тих, хто здався в полон добровільно.

Також законом уточнюється порядок виплати грошової компенсації військовослужбовцям та поліцейським за невикористані дні відпусток, за невикористані дні відпусток у разі загибелі (смерті) військовослужбовців та поліцейських.

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Водночас передбачено удосконалення порядку виплати одноразової грошової допомоги при звільненні з військової служби.

Окрім того, військовослужбовцю на підставі висновку ВЛК надається відпустка для лікування у зв’язку з хворобою або відпустка для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва) із збереженням грошового та матеріального забезпечення. Тривалість такої відпустки визначається характером захворювання, поранення (контузії, травми або каліцтва). Загальний час безперервного перебування військовослужбовця в закладах охорони здоров’я та у відпустці для лікування у зв’язку з хворобою або у відпустці для лікування становить не менше тижня та не може перевищувати в цілому чотирьох місяців підряд (крім випадків, коли законодавством передбачено більш тривалі строки перебування на лікуванні).

Верховна Рада ухвалила важливий законопроєкт №9638 про посилення соціального захисту військовослужбовців, поліцейських та деяких інших осіб. Законопроєкт підтримали 283 парламентарі.