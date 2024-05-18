На Дніпропетровщині чоловік із ножем напав на співробітника ТЦК

Відкрито кримінальне провадження за фактом перешкоджання законній діяльності Збройних сил України

У місті Синельникове, що на Дніпропетровщині, чоловік із ножем на співробітника територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який роздавав повістки. Про це повідомляє офіційний Telegram-канал Сухопутних військ ЗС України

У результаті нападу сержант отримав ножове поранення руки. Постраждалому надали всю необхідну медичну допомогу.

Правоохоронні органи були оперативно проінформовані. Співробітники Національної поліції затримали нападника.

Відкрито кримінальне провадження за фактом перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань, а також за фактом замаху на вбивство. Після остаточної кваліфікації злочину підозрюваному загрожує суворе покарання.

«Нагадуємо, що посадові особи ТЦК та СП, які беруть участь або організовують оповіщення військовозобов’язаних, відповідно до законодавства є спеціальним суб’єктом, який виконує службові обов’язки під час правового режиму воєнного стану.

Відтак образи, опір або перешкоджання їхній діяльності – матимуть наслідки, а порушники нестимуть адміністративну чи кримінальну відповідальність.

Особовий склад ТЦК та СП, включно з їх ротами охорони – укомплектовані переважно військовослужбовцями, які втратили здоров'я на війні та визнані непридатними до проходження служби в бойових частинах», – ідеться у повідомленні.

Військові звертають увагу на те, що цей неприпустимий випадок стався на тлі ганебної інформаційної кампанії з метою дискредитації військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і Сил оборони України.

«Не буде дивно, що цей злочин стався саме під впливом рашистських інформаційних ресурсів, які поширюють фейки про «незаконність» ТЦК», «нелегітимність» дій влади щодо військового обліку і оповіщення, «протиправність» вручення повісток тощо та про «необов’язковість» виконання конституційного обов’язку захищати Батьківщину взагалі.

Будь-які псевдоюристи, «активісти»-порадники та інші медійні персонажі, які розганяють ці та подібні антидержавні, антиукраїнські наративи – напряму або опосередковано працюють на ворога.

Один з наслідків – українські воїни, які ризикували життям на фронті, отримали поранення і контузії, знову ризикують життям, але вже в тилу, під час виконання своїх посадових обов’язків.

Пам’ятаймо, що ворог вкладає у спроби деморалізувати українців і зруйнувати нашу згуртованість величезні ресурси. І саме на це робить свою головну ставку.

Започаткована ворогом і агентами російського інформаційного впливу, ця інформаційно-ментальна агресія буде приречена на поразку лише за умови свідомого, дорослого і відповідального ставлення кожного з нас до інформації, яку ми отримуємо через соціальні мережі і медіа», – наголошують у Сухопутних військах.

Раніше у Чернівецькому обласному ТЦК та СП повідомили, що група розлючених людей напала на військовослужбовця, до нього застосували силу та погрози. Щоб захиститися, йому довелося стріляти в землю.

Нагадаємо, нещодавно у мережі поширилося відео, на якому декілька жінок на Хмельниччині напали на машину кольору хакі із зображенням білого хреста. В автомобілі перебували щонайменше двоє співробітників Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Згодом стало відомо, що Ізяславський районний суд Хмельницької області оштрафував на 85 грн одну з нападниць.