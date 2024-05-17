Як українцям за кордоном оновити дані в ТЦК: Кабмін ухвалив рішення

Кабмін прийняв постанову про реалізацію експериментального проєкту щодо уточнення облікових даних призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які постійно або тимчасово перебувають за кордоном

Уряд реалізує експериментальний проєкт для призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які постійно або тимчасово перебувають за кордоном

Українські чоловіки, які нині перебувають за кордоном, зможуть оновити свої дані в Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) онлайн. Про це йдеться в постанові Кабінету Міністрів від 17 травня 2024 р. № 565.

Кабмін прийняв постанову про реалізацію експериментального проєкту щодо уточнення облікових даних призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які постійно або тимчасово перебувають за кордоном.

Метою експериментального проєкту є забезпечення можливості виконання особами військового обов’язку, зокрема в частині дотримання правил військового обліку.

Як оновити дані в ТЦК, якщо ви за кордоном

Для уточнення облікових даних особі необхідно встановити електронний кабінет призовника на електронний пристрій та пройти електронні ідентифікацію та автентифікацію з використанням електронного підпису.

Після чого необхідно внести свої дані разом з відомостями про:

прізвище, власне ім’я та по батькові,

дату народження,

реєстраційний номер облікової картки платника податків,

серію чи номер паспорта громадянина України

Внесені дані автоматично передаються до Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних та резервістів засобами електронного кабінету.

За результатами уточнення облікових даних, особа автоматично отримує відомості з Реєстру чи військовообліковий документ в електронній формі.

Нагадаємо, відзавтра прикордонники в пунктах пропуску перевірятимуть наявність військово-облікового документа у чоловіків віком від 18 до 60 років. Які категорії громадян підлягатимуть обов’язковій та необов’язковій перевірці, повідомила Держприкордонслужба.

До слова, Кабінет Міністрів затвердив нову форму військового квитка. У разі технічної реалізації передбачається, що він може бути сформований у «Дії».

Як відомо, завтра, 18 травня, набуває чинності новий закон про мобілізацію – на всіх ухилянтів, які отримали по декілька штрафів та не з’являються до ТЦК, чекатиме кримінальна відповідальність.