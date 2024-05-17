Як українцям за кордоном оновити дані в ТЦК: Кабмін ухвалив рішення
Уряд реалізує експериментальний проєкт для призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які постійно або тимчасово перебувають за кордоном
Українські чоловіки, які нині перебувають за кордоном, зможуть оновити свої дані в Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) онлайн. Про це йдеться в постанові Кабінету Міністрів від 17 травня 2024 р. № 565.
Кабмін прийняв постанову про реалізацію експериментального проєкту щодо уточнення облікових даних призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які постійно або тимчасово перебувають за кордоном.
Метою експериментального проєкту є забезпечення можливості виконання особами військового обов’язку, зокрема в частині дотримання правил військового обліку.
Як оновити дані в ТЦК, якщо ви за кордоном
Для уточнення облікових даних особі необхідно встановити електронний кабінет призовника на електронний пристрій та пройти електронні ідентифікацію та автентифікацію з використанням електронного підпису.
Після чого необхідно внести свої дані разом з відомостями про:
- прізвище, власне ім’я та по батькові,
- дату народження,
- реєстраційний номер облікової картки платника податків,
- серію чи номер паспорта громадянина України
Внесені дані автоматично передаються до Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних та резервістів засобами електронного кабінету.
За результатами уточнення облікових даних, особа автоматично отримує відомості з Реєстру чи військовообліковий документ в електронній формі.
Нагадаємо, відзавтра прикордонники в пунктах пропуску перевірятимуть наявність військово-облікового документа у чоловіків віком від 18 до 60 років. Які категорії громадян підлягатимуть обов’язковій та необов’язковій перевірці, повідомила Держприкордонслужба.
До слова, Кабінет Міністрів затвердив нову форму військового квитка. У разі технічної реалізації передбачається, що він може бути сформований у «Дії».
Як відомо, завтра, 18 травня, набуває чинності новий закон про мобілізацію – на всіх ухилянтів, які отримали по декілька штрафів та не з’являються до ТЦК, чекатиме кримінальна відповідальність.
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