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Знімали з розшуку ухилянтів за хабар. На Волині розгорівся скандал з ТЦК

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Знімали з розшуку ухилянтів за хабар. На Волині розгорівся скандал з ТЦК
Правоохоронці затримали організатора схеми та двох його спільників
фото: Facebook/Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України

Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі.

На Волині військовослужбовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також командир взводу однієї з військових частин вимагали хабарі у чоловіків, які перебували в розшуку за ухилення від мобілізації. Вони пропонували зняти їх із розшуку, повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

За даними слідчих, військові користувалися своїм службовим становищем, допомагаючи уникнути відповідальності чоловікам, які не прибули у військкомат, отримавши повістку.

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фото: Facebook/Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України

15 травня правоохоронці затримали організатора схеми та двох його спільників, коли ті отримували хабар у розмірі 3000 доларів. Загалом, як стверджують слідчі, члени групи отримали $6 тис.

Працівнику військової частини та двом співробітникам територіальних центрів комплектування, правоохоронці повідомили про підозри у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України). Якщо їхню провину доведуть, то їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Нараз триває слідство, а також розв’язується питання про обрання фігурантам запобіжних заходів.

Нагадаємо, військовозобов’язаним чоловікам в Україні вклеюватимуть штрих-код у військовий квиток. Він дозволить працівникам ТЦК при перевірці документів визначати, чи оновила особа свої дані.

До слова, у Чернівецькій області за неявку до територіального центру комплектування та соцпідтримки у розшук вже оголосили понад 5 тис. військовозобов'язаних.

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Теги: ТЦК ухилянти мобілізація військові

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