Начальник ТЦК у Каневі прийшов на знайомство з депутатами і роздав їм повістки (відео)

За словами керівника місцевого ТЦК, на адресу міськради раніше направили розпорядження про те, що деякі депутати проігнорували оповіщення

Всього було вручено шість повісток людям, які проігнорували оповіщення

У четвер, 16 травня, у Каневі начальник Другого відділу Черкаського ТЦК та СП підполковник Роман Богдан прийшов познайомитися з депутатами міської ради та вручив їм повістки. Про це повідомляє місцеве медіа.

Згодом відео із сесійної зали з'явилося у місцевих пабліках. За словами керівника місцевого ТЦК, на адресу міськради раніше направили розпорядження про те, що деякі депутати проігнорували оповіщення.

«На міську раду було направлено розпорядження щодо оповіщення депутатів, але є особи, які проігнорували це розпорядження. А є особи, які прийшли у військкомат та пройшли ВЛК. Отже відповідальними особами зараз будуть вручені повістки нашим шановним депутатам», – сказав Богдан.

Загалом, повістки отримало шестеро депутатів міської ради. Зазначається, що в Канівській міській раді 26 депутатів, але за словами міського голови, жоден з них не служить.

Нагадаємо, у суботу, 18 травня, набуває чинності новий закон про мобілізацію – на всіх ухилянтів, які отримали по декілька штрафів та не з’являються до ТЦК, чекатиме кримінальна відповідальність. Про це розповіла депутатка та членкиня Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз.

Також Президент України Володимир Зеленський підписав закон, яким підвищуються штрафи для ухилянтів. Він набуде чинності наступного дня після опублікування в парламентській газеті «Голос України».