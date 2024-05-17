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Начальник ТЦК у Каневі прийшов на знайомство з депутатами і роздав їм повістки (відео)

Катерина Іванова
glavcom.ua
Начальник ТЦК у Каневі прийшов на знайомство з депутатами і роздав їм повістки (відео)
За словами керівника місцевого ТЦК, на адресу міськради раніше направили розпорядження про те, що деякі депутати проігнорували оповіщення
фото: скріншот відео

Всього було вручено шість повісток людям, які проігнорували оповіщення

У четвер, 16 травня, у Каневі начальник Другого відділу Черкаського ТЦК та СП підполковник Роман Богдан прийшов познайомитися з депутатами міської ради та вручив їм повістки. Про це повідомляє місцеве медіа.

Згодом відео із сесійної зали з'явилося у місцевих пабліках. За словами керівника місцевого ТЦК, на адресу міськради раніше направили розпорядження про те, що деякі депутати проігнорували оповіщення.

«На міську раду було направлено розпорядження щодо оповіщення депутатів, але є особи, які проігнорували це розпорядження. А є особи, які прийшли у військкомат та пройшли ВЛК. Отже відповідальними особами зараз будуть вручені повістки нашим шановним депутатам», – сказав Богдан.

Загалом, повістки отримало шестеро депутатів міської ради. Зазначається, що в Канівській міській раді 26 депутатів, але за словами міського голови, жоден з них не служить.

Нагадаємо, у суботу, 18 травня, набуває чинності новий закон про мобілізацію – на всіх ухилянтів, які отримали по декілька штрафів та не з’являються до ТЦК, чекатиме кримінальна відповідальність. Про це розповіла депутатка та членкиня Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз.

Також Президент України Володимир Зеленський підписав закон, яким підвищуються штрафи для ухилянтів. Він набуде чинності наступного дня після опублікування в парламентській газеті «Голос України».

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Теги: Черкащина повістка відео ТЦК

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