На Донбасі підірвалася вантажівка з українськими військовими – є загиблий та поранений



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Вантажівка наїхала на невідомий вибуховий пристрій в районі населеного пункту Золоте-4

На Донбасі унаслідок наїзду на невідомий вибуховий пристрій стався підрив вантажного автомобілю ГАЗ-66 одного з підрозділів Об’єднаних сил, що здійснював заходи логістичного забезпечення.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

«Сьогодні, 5 січня, в районі населеного пункту Золоте-4, внаслідок наїзду на невідомий вибуховий пристрій (ймовірно протитанкова міна ТМ-62) стався підрив вантажного автомобілю ГАЗ-66 одного з підрозділів Об’єднаних сил, який здійснював заходи логістичного забезпечення», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок вибуху один військовослужбовець загинув, ще один отримав тяжкі поранення.

На місці підриву працює слідча робоча група, яка з’ясовує усі обставини події.

«Командування об’єднаних сил висловлює глибокі співчуття близьким та рідним загиблого військовослужбовця», – додали у штабі.

Нагадаємо, 4 січня збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.