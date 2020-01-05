У лавах ЗСУ проведуть рейтингову оцінку командирів



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Це дасть змогу визначити ефективних офіцерів-лідерів, яких можна насамперед просувати по службі

У 2020 році в ЗСУ проведуть трирівневу оцінку командирів, яка включатиме зокрема оцінку підлеглими.

Про це перший заступник начальника Головного управління морально-психологічного забезпечення ЗС України полковник Володимир Яцентюк заявив АрміяInform.

«Нині в Головному управлінні морально-психологічного забезпечення розпочато роботу над методикою рейтингової системи оцінки персоналу. Це буде трирівнева система, яка включатиме оцінку діяльності офіцера керівником, підлеглими, і ми пропонуємо, щоб офіцер сам себе оцінив»,- наглосив він.

За словами полковника, це дасть змогу визначити ефективних офіцерів-лідерів, яких можна насамперед просувати по службі, звернути увагу на перспективних «тяглових конячок», на яких тримається колектив, і, нарешті, вирішити, як позбавитися «баласту», що не дає рухатись вперед.

«Об’єктивність такої методики очевидна. Приміром, якщо керівник частини або підрозділу оцінює себе позитивно, підлеглі, як кажуть, горою за свого командира, а вище керівництво оцінює його незадовільно, то про що це говорить? Це означає, що існує конфлікт і треба вести предметну розмову з вищим керівником, і з’ясовувати причини «нелюбові», – додав Яцентюк.

Методику, яку розробляють, у форматі експерименту запровадять уже цього року.