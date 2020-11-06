Окупанти влаштують на Донбасі командно-штабні навчання – розвідка

Свої навчання бойовики планують провести 10–14 листопада

Бойовики на Донбасі продовжують підготовку до командно-штабного навчання на місцевості з угрупованням військ із залученням сил територіальної оборони. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України капітан Михайло Шаравара.

«За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, у з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК оперативного угруповання російських окупаційних військ триває підготовка до командно-штабного навчання на місцевості з угрупованням військ із залученням сил територіальної оборони. Навчання проводитиметься 10–14 листопада цього року під виглядом так званих планових комплексних тренувань органів цивільної оборони», - сказав Шаравара.

За його словами, поряд з органами управлінь та військами до навчань залучатимуться інші «силові структури», а також так звані «органи державного управління і місцевого самоврядування» окупаційних адміністрацій.

«В рамках підготовки до навчань окремі підрозділи російських окупаційних військ переміщені на полігони. Противник завершує розгортання запасних командних пунктів 1 і 2 АК, обладнання польових таборів. Крім того, триває підготовка до прийому військовослужбовців запасу. Контроль заходів здійснюють комісії штабів 1, 2 АК і 8 армії Південного військового округу ЗС РФ2, - розповів Шаравара.

Раніше розвідка повідомила, що окупанти почали перевірку своїх полігонів на Донбасі.

У жовтні повідомлялося, що Росія завозить бойовикам нові танки.