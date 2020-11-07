Доба на Донбасі: бойовики двічі порушили «режим тиші»

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було

Минулої доби, 6 листопада, бойовики два рази порушили «режим тиші« на Донбасі. Попри це, під час ранкового зведення у штабі ООС повідомили, що ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованоюю.

«Упродовж минулої доби, 6 листопада, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано два порушення домовленостей з боку збройних формувань Російської Федерації. Так, проголошений режим припинення вогню ворог порушив поблизу Авдіївки, застосувавши стрілецьку зброю та гранатомети різних систем. А неподалік населеного пункту Новолуганське противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї», — повідомили у штабі.

Додається, що «ворожі постріли були неприцільними, тому українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали«.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було, відзвітували у штабі.

«Від початку поточної доби, 7 листопада, порушень режиму тиші на всіх ділянках лінії розмежування не зафіксовано», — додали військові.