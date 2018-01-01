На Донбасі загинув боєць з Буковини

Боєць служив за контрактом у батальйоні «Донбас»

У зоні АТО на Донбасі вранці 1 лютого загинув буковинець, боєць батальйону «Донбас» Ярослав Козак Про це повідомила у Facebook журналістка Галина Єреміца. «На клятій війні загинув військовослужбовець зі Сторожинця Ярослав Козак. Інформацію про загибель військовослужбовця мені щойно підтвердив секретар Сторожинецької



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Япрослав Козак загинув 1 лютого

Боєць служив за контрактом у батальйоні «Донбас»

У зоні АТО на Донбасі вранці 1 лютого загинув буковинець, боєць батальйону «Донбас» Ярослав Козак

Про це повідомила у Facebook журналістка Галина Єреміца.

«На клятій війні загинув військовослужбовець зі Сторожинця Ярослав Козак. Інформацію про загибель військовослужбовця мені щойно підтвердив секретар Сторожинецької ОТГ Ігор Матейчук. Боєць служив за контрактом у батальйоні «Донбас», - йдеться у дописі.

Вона також зазначає, що у загиблого залишились батьки. Військовому було 56-років

«Власної сім'ї Ярослав не мав. Наразі військовий комісар Сторожинецького району поїхав оповістити батьків про смерть їхнього сина. Інформація про поховання бійця буде пізніше», - повідомила журналістка.

Як повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на військкомат, Козак загинув 1 лютого між 5 та 6 годинами ранку.