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    Події в Україні

    На Донбасі загинув боєць з Буковини

    Боєць служив за контрактом у батальйоні «Донбас»
    У зоні АТО на Донбасі вранці 1 лютого загинув буковинець, боєць батальйону «Донбас» Ярослав Козак Про це повідомила у Facebook журналістка Галина Єреміца. «На клятій війні загинув військовослужбовець зі Сторожинця Ярослав Козак. Інформацію про загибель військовослужбовця мені щойно підтвердив секретар Сторожинецької
    • Сьогодні, 12:26
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    Япрослав Козак загинув 1 лютого&nbsp;
    Япрослав Козак загинув 1 лютого 

    Боєць служив за контрактом у батальйоні «Донбас»

    У зоні АТО на Донбасі вранці 1 лютого загинув буковинець, боєць батальйону «Донбас» Ярослав Козак

    Про це повідомила у Facebook журналістка Галина Єреміца.

    «На клятій війні загинув військовослужбовець зі Сторожинця Ярослав Козак. Інформацію про загибель військовослужбовця мені щойно підтвердив секретар Сторожинецької ОТГ Ігор Матейчук. Боєць служив за контрактом у батальйоні «Донбас», - йдеться у дописі.

    Вона також зазначає, що у загиблого залишились батьки. Військовому було 56-років

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    «Власної сім'ї Ярослав не мав. Наразі військовий комісар Сторожинецького району поїхав оповістити батьків про смерть їхнього сина. Інформація про поховання бійця буде пізніше», - повідомила журналістка.

    Як повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на військкомат, Козак загинув 1 лютого між 5 та 6 годинами ранку.

     

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