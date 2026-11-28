З початку доби загарбник завдав 46 авіаційних ударів, скинув 154 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 5036 дронів-камікадзе та здійснив 1564 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

28 листопада на фронті відбулося 115 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

На Покровському напрямку, за попередніми підрахунками, ліквідовано 29 окупантів та 21 – поранено, знищено дев'ять одиниць автомобільної, п'ять одиниць спеціальної техніки, три пункти управління безпілотними літальними апаратами та 21 укриття ворога. Пошкоджено 12 одиниць автомобільної техніки, три пункти управління безпілотними літальними апаратами, 127 укриттів та один склад боєприпасів противника. Знищено або подавлено 317 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Північно-Слобожанському напрямку

Ворог атакував у районі Коренька, де відбулося два бойові зіткнення.

На Південно-Слобожанському напрямку

Упродовж доби зафіксовано одну спробу противника просунутися біля Стариці.

На Куп’янському напрямку

Сили оборони відбили дві атаки загарбників у районі Радьківки.

На Лиманському напрямку

Відбулося чотири бойові зіткнення у районах Колодязів та Лимана, один бій триває дотепер.

На Слов'янському напрямку

Три атаки окупантів відбито на Слов’янському напрямку в районах Ямполя, Озерного та Кривої Луки.

На Костянтинівському напрямку

Наші підрозділи завадили просуванню противника в 10 випадках у районах Костянтинівки, Довгої Балки та Степанівки.

На Покровському напрямку

Усього вісім атак відбито. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Торецьке, Кучерів Яр, Білицьке, Чернігівка, Красноподілля, Сергіївка та Новомиколаївка.

На Краматорському, Олександрівському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

Нині триває 1739-й день повномасштабної війни.