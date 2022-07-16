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    Події в Україні

    Окупанти обстріляли Покровськ балістичними ракетами Іскандер-М

    Російські окупанти сьогодні, 16 липня, обстріляли місто Покровськ Донецької області - Окупанти обстріляли Покровськ балістичними ракетами Іскандер-М
    Російські окупанти сьогодні, 16 липня, обстріляли місто Покровськ Донецької області
    фото: ДСНС

    Є загиблі та поранені

    Вдень 16 липня російські війська завдали ракетного удару по приватному сектору міста Покровськ Донецької області. Про це повідомляє поліція Донецької області.

    «Росіяни двічі вдарили по мирних мешканцях балістичною ракетою Іскандер -М. Пошкоджено щонайменше 27 житлових будинків», – йдеться в повідомленні.

    На місці працюють поліцейські, парамедики, вибухотехніки, працівники ДСНС та медики.

    Зазначено, що є загиблі та поранені, але правоохоронці поки не називають їхню кількість.

    Відкрито кримінальні провадження за ст. 438 ККУ (Порушення законів та звичаїв війни).

    Нагадаємо, що сьогодні, 16 липня, дві крилаті ракети прилетіли у одне із сіл Чигиринської територіальної громади, що на Черкащині.

    Усього під час всеукраїнської повітряної тривоги ворог випустив по Україні шість ракет.

    Учора ракетами був обстріляний Краматорськ.

    А у Вінниці, де російські ракети позавчора, 14 липня, убили більше 20 осіб, рятувальники завершили розбір завалів.

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    Теги: розвідка росія окупанти зброя ДСНС війна Донеччина рятувальники Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти обстріляли Покровськ балістичними ракетами Іскандер-М