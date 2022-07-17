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  4. Рашисти обстріляли 15 населених пунктів Донеччини: є загиблі (фото)
рус
    Події в Україні

    Рашисти обстріляли 15 населених пунктів Донеччини: є загиблі (фото)

    Руйнувань зазнали 49 цивільних об&rsquo;єктів: 33 житлових будинки, школа, дитячий садок, медичний коледж, палац культури, залізниця, підприємства - Рашисти обстріляли 15 населених пунктів Донеччини: є загиблі (фото)
    Руйнувань зазнали 49 цивільних об’єктів: 33 житлових будинки, школа, дитячий садок, медичний коледж, палац культури, залізниця, підприємства
    фото: Нацполіція

    Аорог завдав 22 удари по оселям та цивільній інфраструктурі

    Російські загарбники вдарили по 15 населених пунктах Донеччини. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.

    «За добу ворог завдав 22 удари по оселям та цивільній інфраструктурі. Є жертви серед мирного населення», – йдеться в повідомленні.

    Росіяни обстріляли міста Покровськ, Авдіївка, Торецьк, Бахмут, Костянтинівка, смт Південне, та Залізне, села Новоолександрівка, Журавка, Іллінка, Стародубівка, Удачне, Уманське, Дружби, Переїзне.

    Окупанти били ракетами НУРС, 9Н723 «Іскадер-М», реактивними системами залпового вогню «Ураган», «Смерч», артилерією. Руйнувань зазнали 49 цивільних об’єктів: 33 житлових будинки, з них п'ять багатоквартирні, школа, дитячий садок, медичний коледж, палац культури, залізниця, підприємства.

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    Рашисти обстріляли 15 населених пунктів Донеччини: є загиблі (фото)
    Рашисти обстріляли 15 населених пунктів Донеччини: є загиблі (фото)
    Рашисти обстріляли 15 населених пунктів Донеччини: є загиблі (фото)
    Рашисти обстріляли 15 населених пунктів Донеччини: є загиблі (фото)
    Рашисти обстріляли 15 населених пунктів Донеччини: є загиблі (фото)
    Рашисти обстріляли 15 населених пунктів Донеччини: є загиблі (фото)
    Рашисти обстріляли 15 населених пунктів Донеччини: є загиблі (фото)
    Рашисти обстріляли 15 населених пунктів Донеччини: є загиблі (фото)
    Рашисти обстріляли 15 населених пунктів Донеччини: є загиблі (фото)
    фото: Нацполіція

    Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

    Нагадаємо, триває 144-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України. Ворог провів кілька невдалих штурмів на Донбасі.

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    Теги: росія Костянтинівка окупанти війна Донеччина Торецьк Авдіївка Україна окупація #stoprussia
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    Рашисти обстріляли 15 населених пунктів Донеччини: є загиблі (фото)