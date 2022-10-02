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На Донеччині росіяни за добу вбили трьох мирних жителів

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
На Донеччині росіяни за добу вбили трьох мирних жителів
Протягом доби росіяни вбили на Донеччині трьох мирних мешканців
фото з відкритих джерел

Станом на сьогодні неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі

У Донецькій області російські війська за минулу добу вбили трьох мирних жителів, ще дев'ятьом цивільним завдали поранень. Про це керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив у Телеграмі.

«За 1 жовтня росіяни вбили трьох мирних жителів Донеччини: двох в Авдіївці та одного у Парасковіївці. Ще дев'ять людей отримали поранення», – зазначив він.

Очільник ОВА наголосив, що станом на сьогодні неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

На Донеччині росіяни за добу вбили трьох мирних жителів фото 1

Раніше повідомлялося, що окупанти вночі, 2 жовтня, атакували дроном-камікадзе Кривий Ріг.

Нагадаємо, триває 221-ша доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник і надалі зосереджує зусилля на спробах окупації Донецької області, утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

 

Теги: ворог населення окупанти поранення росіяни

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