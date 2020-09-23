Страйк шахтарів: у Кривому році під землею залишається 121 гірник



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Шахтарі почали страйкувати 3 вересня, вони вимагають підвищення зарплати

Шахтарі продовжують акцію протесту попри ігнорування гуманітарної катастрофи з боку вищого керівництва держави, - Волинець

У Кривому Розі третій тиждень страйкують шахтарі, під землею залишається 121 гірник. Про це повідомив голова Конфедерації вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець у Facebook.

«Три тижні підземного протесту! 121 гірник з чотирьох шахт КЗРК продовжує акцію протесту попри залякування та психологічний тиск з боку керівництва, попри погіршення стану здоров’я через підвищену вологість та грибки в шахті, попри ігнорування гуманітарної катастрофи з боку вищого керівництва держави. Їхній протест на поверхні мітингами підтримують колеги та члени родин у Кривому Розі та Києві», – повідомив Волинець.

Голова профспілки гірників зазначив, якщо адміністрація підприємства планує довести шахтарів до фізичного виснаження, щоб змусити вийти на поверхню та розпочати роботу шахт, то гірники, які зараз на поверхні вже домовляються знову спускатися під землю, але вже в іншому складі.

У попередньому пості Волинець повідомив, що у вівторок ввечері, 22 вересня, через погіршення стану здоров’я на поверхню, до рук працівників медичної допомоги, підняли ще двох протестувальників.

Нагадаємо, 18 вересня у дев’ятьох шахтарів-учасників акції протесту в Кривому Розі, погіршився стан здоров’я, їх підняли на поверхню й госпіталізували.

Як відомо, 3 вересня у Дніпропетровській області 393 гірника з чотирьох шахт, три з яких належать Криворізькому залізорудному комбінату, відмовилися виходити і оголосили підземний протест.

Згодом стало відомо, що шахтарі у Кривому Розі вимагають збільшення зарплат та поліпшення умов праці.

Страйкуючі шахтарі залізорудного комбінату вже попросили втрутитися в ситуацію президента і прем'єр-міністра.