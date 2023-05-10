Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Донеччині виявили нові поховання вбитих армією РФ

Діана Гасюк
glavcom.ua
На Донеччині виявили нові поховання вбитих армією РФ
нові тіла загиблих виявили у селі Богородичне Святогірської громади
фото: МВС

Вже пів року поліцейські знаходять на деокупованих територіях нові могили й невпізнані трупи

Слідчі та криміналісти продовжують роботу щодо розшуку й ідентифікації загиблих унаслідок воєнних злочинів РФ. Про це повідомляє офіційний портал МВС.

При пошуку поховань допомагають місцеві, військовослужбовці та спеціальні пошукові загони. З початку деокупації в регіоні виявлено 385 тіл, з них 309 – цивільні. Серед жертв російської агресії - 174 чоловіки, 117 жінок, 6 дітей, стать ще 12 осіб не встановлено.

«Вже пів року поліціянти знаходять на деокупованих територіях нові могили й невпізнані трупи. Правоохоронці обстежують місця обстрілів, опитують місцевих жителів, шукають родичів загиблих, встановлюють свідків, реконструюють хід подій. Мета слідчих – встановити особу та долю кожного вбитого», – розповіли в МВС.

У селі Богородичне, що майже повністю зруйновано російськими військами, провели ексгумацію двох літніх жінок і чоловіка. Цивільні мешканці були поховані в одному з дворів. Тіла ще трьох цивільних чоловіків ексгумували в Лимані.

Після деокупації Лиману на міському кладовищі було знайдено братську могилу із загиблими військовослужбовцями ЗСУ. Розпочалася кропітка робота з ідентифікації кожного з них.

Триває робота з ідентифікації загиблих. На сьогодні ідентифіковано 282 особи з 385.

Читайте також: Скільки росіян внесено в базу воєнних злочинців: дані Нацполіції
Теги: робота поховання

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Надмірна робота та малорухливе життя щодня потроху отруюють ваше когнітивне здоров’я
Восьмигодинний робочий день шкодить мозку: чотири звички, які погано впливають на здоровʼя
29 квiтня, 05:00
Резніков прибув у Бухарест на Чорноморську безпекову конференцію (фото)
Резніков прибув у Бухарест на Чорноморську безпекову конференцію (фото)
13 квiтня, 12:11
Більшість людей не мали шахтарської спеціальності та пройшли перенавчання прямо на виробництві
З початку війни ДТЕК Енерго працевлаштував понад 2,6 тис. переселенців
22 квiтня, 10:51
Значно збільшилася кількість вакансій у сфері готельно-ресторанного бізнесу і туризму
Медіабайер, водій-міжнародник та бізнес-аналітик. Перелік високооплачуваних професій в Україні
13 квiтня, 23:33
Національний історико-меморіальний заповідник «Биківнянські могили»
На скільки поховань буде розраховане Національне військове кладовище: роз'яснення Мінветеранів
19 квiтня, 17:23
Руслана Демченка звинувачено у нібито роботі на Росію
Ексрозвідник Червінський розсекретив, ким працює звільнений з РНБО Руслан Демченко
25 квiтня, 18:45
Шкарлет очолював Міносвіти з грудня 2020 року по березень 2023-го
Ексміністр освіти знайшов нову роботу
3 травня, 07:29
Собака працювала протягом кількох годин в Умані, де росіяни ракетою влучили в багатоповерхівку
Пес-рятівник після кількох годин пошуків заснув на завалі будинку в Умані: щемливе фото
28 квiтня, 20:57
Окупаційна влада заявила про тренування систем ППО у Севастополі
Гучні вибухи біля аеропорту Севастополя. Окупанти запевняють, що тренуються
4 травня, 19:39

Події в Україні

Сирський розповів про ситуацію на окремих ділянках Бахмутського напрямку
Сирський розповів про ситуацію на окремих ділянках Бахмутського напрямку
На Донеччині виявили нові поховання вбитих армією РФ
На Донеччині виявили нові поховання вбитих армією РФ
Ворог обстріляв село на Херсонщині: загинула мирна жителька
Ворог обстріляв село на Херсонщині: загинула мирна жителька
Хороші новини з Бахмута, Чехія дасть Україні комплекси «Куб». Головне за 10 травня
Хороші новини з Бахмута, Чехія дасть Україні комплекси «Куб». Головне за 10 травня
Скільки росіян внесено в базу воєнних злочинців: дані Нацполіції
Скільки росіян внесено в базу воєнних злочинців: дані Нацполіції
СБУ показала, як «білі вовки» нищать техніку окупантів (відео)
СБУ показала, як «білі вовки» нищать техніку окупантів (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
5855
Війська Пригожина справді покинули Бахмут й втратили 500 вояк – ЗСУ
4545
Захисники розгромили дві роти росіян: командир «Азову» розповів про успіх ЗСУ під Бахмутом (відео)
4502
Окупанти активізувалися на ще одному напрямку – Генштаб
4012
У Варшаві українці та поляки влаштували бійку з різаниною
3889
Безвіз та відновлення авіарейсів. Президентка Грузії відреагувала на подарунки від Путіна
3415
Командувач Сухопутних військ повідомив хороші новини з Бахмута

Новини

Бразилія продасть Україні 450 медичних бронемашин Guarani за однієї умови
Сьогодні, 14:48
12-річна спортсменка з Одещини вдруге потрапила до Книги рекордів Гіннеса
Сьогодні, 12:10
Півфінал Євробачення, заява Пентагону про збиття російського «Кинджала»: головне за ніч
Сьогодні, 07:35
Окупанти активізувалися на ще одному напрямку – Генштаб
Сьогодні, 06:39
Ілон Маск попередив, що WhatsApp не є надійним месенджером
Сьогодні, 05:41
Протягом минулої доби окупанти 14 разів обстріляли прикордоння Сумщини: є пошкодження
Сьогодні, 02:19

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту