Гучні вибухи біля аеропорту Севастополя. Окупанти запевняють, що тренуються

Окупаційна влада заявила про тренування систем ППО у Севастополі

Гучні звуки було чутно в центрі міста

Сьогодні, 4 травня, у тимчасово окупованому Севастополі пролунали гучні вибухи. Окупаційна влада заявила про тренування систем ППО. Про це повідомив так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв.

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«Гучні звуки в центрі міста – це профілактична робота в рамках протипідводно-диверсійного забезпечення та тренування наших систем ППО», – написав Развожаєв.

Також Развожаєв заявив, що близько 19:00 за місцевим часом, в районі аеродрому «Бельбек» спрацювало ППО. Там було помічено безпілотник. «Жодні об'єкти не постраждали. Ситуація під контролем», - запевнив він.

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Водночас місцеві Telegram-канали повідомляють, що в небі над містом було видно характерні сліди. Окрім цього жителі міста опублікували відео з характерним звуком вибуху.

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Нагадаємо, 29 квітня близько 5 години ранку виникла пожежа на нафтобазі у Севастополі. Окупаційна влада заявила, що нафтобазу атакував безпілотник ЗСУ.

Також після удару по нафтобазі в тимчасово окупованому Севастополі, кримчани почали надсилати координати й інших військових об'єктів росіян у регіоні.