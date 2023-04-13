Медіабайер, водій-міжнародник та бізнес-аналітик. Перелік високооплачуваних професій в Україні
У деяких областях підвищився рівень середньої зарплати
У березні ринок праці в України продемонстрував позитивну динаміку зростання – +14% у порівянні з лютим. Значно збільшилася кількість вакансій у сфері готельно-ресторанного бізнесу і туризму.
Про це зазначає Business.Ua.
У деяких областях підвищився рівень середньої зарплати. На 500 грн – у Львівській та Одеській областях. При цьому середня зарплата по Україні становить 16 тис. грн.
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52,5 тис. грн – медіабайєр;
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40 тис. грн – водій-міжнародник;
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32,5 тис. грн – бізнес-аналітик;
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30 тис. грн – арматурник, рихтувальник, рієлтор;
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27,7 тис. грн – вебдизайнер, автоелектрик, дизеліст, інженер із гарантії;
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26 тис. грн – категорійний менеджер;
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25 тис. грн – 3D-візуалізатор, автомеханік, виконроб, висотник, дизайнер інтер'єру, зубний технік, менеджер з розвитку, менеджер ЗЕД, менеджер операційної діяльності, менеджер проєктів, програміст ЧПУ, фахівець з каменеобробки, фінаналітик.
Топ-5 областей України за кількістю вакансій
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Київська – 22,7 тис. вакансій (+14% за місяць);
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Львівська – 7,5 тис. (+9%);
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Дніпропетровська – 7,1 тис. (+12%);
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Одеська – 5,4 тис. (+22%);
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Івано-Франківська – 2,4 тис. (+21%).
До слова, аналітики порівняли заробітну плату в Польщі та Україні на десяти найпопулярніших вакансіях. Розрив між зарплатнею в країнах становить кілька десятків тисяч гривень. Про це повідомила редакція міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal.
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