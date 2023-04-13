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Медіабайер, водій-міжнародник та бізнес-аналітик. Перелік високооплачуваних професій в Україні

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Медіабайер, водій-міжнародник та бізнес-аналітик. Перелік високооплачуваних професій в Україні
Значно збільшилася кількість вакансій у сфері готельно-ресторанного бізнесу і туризму
фото ілюстративне

У деяких областях підвищився рівень середньої зарплати

У березні ринок праці в України продемонстрував позитивну динаміку зростання – +14% у порівянні з лютим. Значно збільшилася кількість вакансій у сфері готельно-ресторанного бізнесу і туризму. 

Про це зазначає Business.Ua.

У деяких областях підвищився рівень середньої зарплати. На 500 грн – у Львівській та Одеській областях. При цьому середня зарплата по Україні становить 16 тис. грн. 

  • 52,5 тис. грн – медіабайєр;

     

  • 40 тис. грн – водій-міжнародник;

     

  • 32,5 тис. грн – бізнес-аналітик;

     

  • 30 тис. грн – арматурник, рихтувальник, рієлтор;

     

  • 27,7 тис. грн – вебдизайнер, автоелектрик, дизеліст, інженер із гарантії;

     

  • 26 тис. грн – категорійний менеджер;

     

  • 25 тис. грн – 3D-візуалізатор, автомеханік, виконроб, висотник, дизайнер інтер'єру, зубний технік, менеджер з розвитку, менеджер ЗЕД, менеджер операційної діяльності, менеджер проєктів, програміст ЧПУ, фахівець з каменеобробки, фінаналітик.

Топ-5 областей України за кількістю вакансій

  • Київська – 22,7 тис. вакансій (+14% за місяць);

     

  • Львівська – 7,5 тис. (+9%);

     

  • Дніпропетровська – 7,1 тис. (+12%);

     

  • Одеська – 5,4 тис. (+22%);

     

  • Івано-Франківська – 2,4 тис. (+21%).

До слова, аналітики порівняли заробітну плату в Польщі та Україні на десяти найпопулярніших вакансіях. Розрив між зарплатнею в країнах становить кілька десятків тисяч гривень. Про це повідомила редакція міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal.

Теги: робота фінанси зарплата бізнес ринок

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