Восьмигодинний робочий день шкодить мозку: чотири звички, які погано впливають на здоровʼя

Надмірна робота та малорухливе життя щодня потроху отруюють ваше когнітивне здоров’я

Гарвардський професор дав декілька порад як зміцнити здоровʼя

Ваш розпорядок дня та звички впливають на здоров’я вашого мозку в довгостроковій перспективі, так ви несвідомо щодня шкодите своєму здоров’ю. Про це повідомляє Medium.

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Доктор Рудольф Е. Танзі, професор неврології, назвав повсякденні справи, які шкодять вашому мозку та призводять до нейродегенеративних захворювань. Ці звички настільки нормалізувалися, що тепер стали нормою. Це спосіб життя, який не тільки вважається прийнятним, а й заохочується соціумом.

Восьмигодинний робочий день

Сучасною нормою є робота не менше вомьми годин на добу. Компанії зробили такі часові вимоги буденними, але цей робочий день вбиває вашу продуктивність і клітини мозку.

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Вам потрібна робота, щоб додати мети своєму життю та підтримувати гостроту розуму. Але надмірна робота та малорухливе життя щодня потроху отруюють ваше когнітивне здоров’я. Пізні дзвінки, тривалі повторювані зустрічі та напружені вихідні спричиняють сильне вигорання, яке не вилікує жодна відпустка.

Ось що ви можете зробити:

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Об'єднуйте схожі завдання та виконуйте їх за один робочий сеанс.

Кожну годину сидіння робіть пʼятихвилинну перерву на прогулянку.

Проводьте більше часу на природі, щоб отримати достатню кількість сонячного світла.

Не вдавайте інтроверта

Поширені думки «натовп – біда для мого існування, тому я відмовляюся виходити з дому на вихідних» чи «я дуже замкнутий у собі, і навіть думка про розмову з незнайомцем змушує мене хотіти, щоб у мене був панцир, у який я міг сховатися» призведуть до погіршення когнітивного здоров’я.

Вам потрібно регулярно спілкуватися з іншими людьми для гарного здоров’я мозку. Ізоляція збільшує психосоціальний стрес, вона пов'язана з вищим ризиком серцевих і неврологічних захворювань.

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Самотність підвищує ризик тривоги та депресії, які можуть пошкодити ваш мозок. Отже, захищайте свій розум, регулярно спілкуючись з людьми.

Ось що ви можете зробити:

Плануйте регулярні телефонні розмови з друзями.

Робіть щось веселе та активне з однолітками на вихідних.

Спробуйте групові заняття, щоб знайти людей зі схожими інтересами.

Вільний час перед екраном

Восьмигодинний робочий день створює ще одну серйозну проблему, яка може призвести до погіршення пам'яті. Ви сидите і працюєте перед екраном третину дня, а потім відпочиваєте, дивлячись телевізор або граючи у відеоігри.

Але це безглузде перебування перед екранами псує сон. Дорослі мають спати щонайменше шість годин щоночі, щоб нормально працювати наступного дня. Навіть незначне недосипання може порушити вашу увагу і концентрацію.

Ось що ви можете зробити:

Дайте очам відпочити, закривши їх всього на дві хвилини.

Знайдіть нові хобі, які не вимагають дивитися в екран.

Зменште вплив синього світла за годину до сну.

Кар'єризм

Перегони за успіхом та грошима є невіддільною частиною життя багатьох людей. Ця гонка – колесо хом'яка, яке забере весь ваш час і енергію.

Кар'єризм додає стресу на додаток до напруженої роботи. Тому краще займатися справою, яка збагачує ваше життя, а найкращий спосіб цього досягнути – монетизувати хобі.

Ось що ви можете зробити:

Ставте реалістичні цілі, яких ви зможете легко досягти.

Знайдіть хобі.

До слова, вчені знайшли несподіваний спосіб покращити здоровʼя.

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