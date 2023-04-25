Ексрозвідник Червінський розсекретив, ким працює звільнений з РНБО Руслан Демченко

Руслан Демченко, якого було звільнено з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України нібито за станом здоров'я продовжує працювати, і володіє всією інформацією про перебіг бойових дій в Україні

Руслан Демченко, якого раніше було звільнено з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України, досі працює на українську владу. За рік після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, людина, яку нібито звинувачують у тому, що вона може бути агентом Російської Федерації, зараз керує службою зовнішньої розвідки. Про це в інтерв'ю «Цензору» розповів ексрозвідник Роман Червінський, якого нещодавно було затримано СБУ через підозру в перевищенні службових повноважень.

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За його словами, як професійний розвідник він розуміє, що все що відбувається зокрема і його звинувачення у причетності до зриву операції на аеродромі «Канатове» – це все робота російської агентури впливу, яка знаходиться на всіх щаблях влади в Україні, і ця робота триває.

«Це призвело до вторгення до нас, і так далі. Вона (агентура – Главком) продовжує існувати. Вони нікого не звільнили. А ви знаєте, я відкрию вам маленьку таємницю – Демченка не звільнили, він працює у службі зовнішньої розвідки. Він нібито там радник, але насправді він керує службою зовнішньої розвідки. Литвиненко і його зами довідають йому, і він виконує ці обов'язки. Можливо, за якимось таємним наказом, але він там», – стверджує Червінський.

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І навіть більше того, Демченко володіє всією інформацією про перебіг бойових дій в Україні. «Він знає всю картину бойову, всю агентуру розвідки, яка працює по Росії, які заходи проводяться, він протидію вони здійснюють, якщо вони її здійснюють, хоча я в такому варіанті сумніваюся. За станом здоров'я він не може виконувати вже того об'єму роботи, який в нього був раніше тому вони його як радником (призначили – Главком), але він радить там дуже потужно, наскільки я розумію. Він впливає на стратегію роботи служби зовнішньої розвідки», – переконаний ексрозвідник.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала колишнього виконувача обов'язків командира однієї з частин Сил спеціальних операцій Романа Червінського. Він фігурант у справі про невдалу спробу викрадення російського літака, яка призвела до обстрілу українського аеродрому на Кіровоградщині. Про це повідомляють джерела «Української правди» у правоохоронних органах. Червінського затримали вранці 24 квітня на Тернопільщині. Суд має обрати йому запобіжний захід 25 квітня. У прокуратурі казали, що клопотатимуть про тримання під вартою. Раніше військовому оголосили підозру в перевищенні службових повноважень 21 квітня. За це загрожує до 12 років ув'язнення.