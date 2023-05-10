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Скільки росіян внесено в базу воєнних злочинців: дані Нацполіції

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Скільки росіян внесено в базу воєнних злочинців: дані Нацполіції
Поліцейські Київщини встановили 21 загарбника, які вже притягаються до кримінальної відповідальності
фото ілюстративне

У Нацполіції створена підсистема, куди всі підрозділи вносять дані щодо окупантів, які вчиняли злочини

Для росіян, які вчиняли воєнні злочини на території України створена спеціальна база, яка наразі вже налічує понад 200 тисяч осіб. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов, передає «Укрінформ».

Зазначається, що в Нацполіції створена підсистема «Воєнний злочинець», куди всі підрозділи вносять дані щодо окупантів, які вчиняли злочини на території України.

«Загалом ця база вже налічує більше 200 тисяч росіян, які зі зброєю у руках перетнули кордони України і вчиняли тут злочини. Як на мене, це дуже хороша база для слідчих СБУ та інших органів, які розслідують воєнні злочини», – зазначив очільник Нацполіції.

У відповідну підсистему внесено дані про понад 5,6 тисяч осіб. При цьому Нєбитов уточнив, що наразі у процесуальному порядку поліцейські Київської області встановили 21 загарбника, які вже притягаються до кримінальної відповідальності.

Нєбитов додав, що поступово всі виконавці воєнних злочинів на території України обов’язково будуть притягнуті до відповідальності.

Нагадаємо, триває 441-ша доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Протягом цієї доби противник завдав ракетного удару ракетою С-300 по цивільній інфраструктурі Костянтинівки на Донеччині. Крім того, завдав 35 авіаційних ударів та здійснив чотири обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах Херсонської області. Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

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Теги: війна окупанти росія злочин поліція

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