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    Події в Україні

    На фронті загинув журналіст Микола Рачок (фото)

    Загиблий воїн не мав бойового досвіду, але пішов боронити Україну - На фронті загинув журналіст Микола Рачок (фото)
    Загиблий воїн не мав бойового досвіду, але пішов боронити Україну
    фото: Сергій Томіленко/Facebook

    Кореспондент автомобільного видання InfoCar боронив Україну з перших днів повномасштабного вторгнення

    Журналіст автомобільного видання InfoCar і захисник Микола Рачок загинув на фронті. Він боронив Україну з перших днів повномасштабного вторгнення Росії. Про це в Тelegram повідомляє Національна спілка журналістів України, посилаючись на головного редактора InfoCar Павла Кашчука.

    «Чи можна перемогти країну, у якій худорлявий філолог бере в руки зброю і стає справжнім воїном, знищуючи елітні підрозділи ворога? Не думаю», – сказав НСЖУ Кашчук.

    За його словами, загиблий воїн не мав бойового досвіду. І попри це пішов боронити Україну.

    «Занадто світла й інтелігентна людина, без якихось фізичних даних, без військової спеціальності. Але ніхто цьому не здивувався, бо знали Колю, знали що він не може не піти за Україну», – зазначив Кашчук.

    Національна спілка журналістів України висловлює глибокі співчуття близьким та рідним Героя. Світла пам’ять Захисникові України!

    Нагадаємо, у Миколаївській області російські загарбники обстріляли знімальну групу португальського суспільного мовника RTP.

    Як повідомлялося, медійники прифронтового Миколаєва віддали в міський госпіталь частину гуманітарної допомоги, що надійшла їм від журналістів Прикарпаття.

    Теги: росія окупанти війна Україна НСЖУ журналіст госпіталь окупація #stoprussia
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    На фронті загинув журналіст Микола Рачок (фото)