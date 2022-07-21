На фронті загинув журналіст Микола Рачок (фото)

Кореспондент автомобільного видання InfoCar боронив Україну з перших днів повномасштабного вторгнення

Журналіст автомобільного видання InfoCar і захисник Микола Рачок загинув на фронті. Він боронив Україну з перших днів повномасштабного вторгнення Росії. Про це в Тelegram повідомляє Національна спілка журналістів України, посилаючись на головного редактора InfoCar Павла Кашчука.

«Чи можна перемогти країну, у якій худорлявий філолог бере в руки зброю і стає справжнім воїном, знищуючи елітні підрозділи ворога? Не думаю», – сказав НСЖУ Кашчук.

За його словами, загиблий воїн не мав бойового досвіду. І попри це пішов боронити Україну.

«Занадто світла й інтелігентна людина, без якихось фізичних даних, без військової спеціальності. Але ніхто цьому не здивувався, бо знали Колю, знали що він не може не піти за Україну», – зазначив Кашчук.

Національна спілка журналістів України висловлює глибокі співчуття близьким та рідним Героя. Світла пам’ять Захисникові України!

Нагадаємо, у Миколаївській області російські загарбники обстріляли знімальну групу португальського суспільного мовника RTP.

Як повідомлялося, медійники прифронтового Миколаєва віддали в міський госпіталь частину гуманітарної допомоги, що надійшла їм від журналістів Прикарпаття.