Журналісти передали гуманітарну допомогу Миколаївському госпіталю

Щоб згуртувати усіх медійників України, були створені центри журналістської солідарності

Медійники прифронтового Миколаєва віддали в міський госпіталь частину гуманітарної допомоги, що надійшла їм від журналістів Прикарпаття. Не забули і про ветеранів журналістики, повідомляє пресслужба Національної спілки журналістів України (НСЖУ)

«Це був великий дарунок від колег з Івано-Франківського центру журналістської солідарності, які прислали нам, миколаївським журналістам, разом з продуктами ще й величезну фуру з десятьма тоннами бутильованої води з карпатських джерел. Ми вирішили шість тонн одразу передати в госпіталь воїнам, які боронять наше місто. Їм вода дуже потрібна», – розповів секретар НСЖУ Гліб Головченко.

Також поділилися миколаївські медійники і продуктовими наборами, що передали їм журналісти з Івано-Франківська. Частину отримали колективи районних газет сусідньої Одещини, обласна спілка письменників, а також працівники Миколаївського зоопарку.

«Ми часто бували у них в гостях, вели репортажі, адже зоопарк став візитівкою нашого міста. У цій скруті мусимо підтримувати один одного» , – зазначив Головченко.

Підтримку своїх колег відчули усі ветерани журналістики, що залишилися у війну в своєму рідному місті.

«Дуже вдячні нашим друзям з Прикарпаття, які потурбувалися про нас і надіслали щедрі набори з більш як 20 найменувань різних продуктів. Про деякі ласощі ми вже встигли забути за ці місяці війни. У наших старших колег наверталися сльози на очі від вдячності, відчуття професійної солідарності і доброти», – сказав голова Миколаївської обласної організації НСЖУ Микола Стеценко.

Колеги відвідали ветерана не тільки миколаївської, але й української журналістики, 94-літньої Агнеси Вікторівни Виноградової. Вона довгі роки працювала в «Південній правді», одній з найстаріших газет України, яка кілька років тому відзначила віковий ювілей.

Агнеса Вікторівна писала репортажі, нариси про переможних українців, які здолали фашистів у другу світову. І переконана, що найближчим часом напише про нашу перемогу над рашистами, про повернення до мирного життя Миколаєва.

«Це була основна мета створення центрів журналістської солідарності – згуртувати усіх медійників України, допомагати один одному: і тим, хто рятував свої родини у вимушену евакуацію, і тим, хто залишився на прифронтових територіях, у зонах бойових дій. Вдячні нашим міжнародним партнерам, вдячні усім, хто долучається до цієї доброї справи», – зазначила перша секретар НСЖУ Ліна Кущ.

Додамо, що Центри журналістської солідарності працюють у Львові, Чернівцях, Івано-Франківську.

Нагадаємо, раніше Конгрес Міжнародної федерації журналістів засудив російську дезінформацію.

Також повідомлялося, що Національна спілка журналістів України раніше оголосила про запуск Фонду пам’яті загиблих журналістів. Діяльність фонду буде спрямована на допомогу родинам журналістів, які загинули під час широкомасштабного російського вторгнення до України. Благодійні пожертви від українських та зарубіжних медіа, журналістських та інших громадських організацій, фондів та установ, окремих громадян надходитимуть на окремий рахунок Національної спілки журналістів України. Кошти з цього рахунку виплачуватимуться дітям та іншим членам родин загиблих колег.