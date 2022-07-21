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    Особисті фінанси

    НБУ ухвалив важливі зміни щодо карткових рахунків українців

    Ліміт на зняття готівкової валюти з гривневих платіжних карток за кордоном змінено зі щомісячного на щотижневий - НБУ ухвалив важливі зміни щодо карткових рахунків українців
    Ліміт на зняття готівкової валюти з гривневих платіжних карток за кордоном змінено зі щомісячного на щотижневий
    фото з відкритих джерл

    Ліміти знижені з 21 липня

    Національний банк України з 21 липня ввів додаткові обмеження щодо використання коштів з гривневих рахунків за кордоном. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

    За даним НБУ, введені такі обмеження:

    • громадяни як і раніше матимуть змогу знімати з гривневих платіжних карток за кордоном 50 тис. грн (в еквіваленті) на місяць. Водночас ліміт на зняття готівкової валюти з гривневих платіжних карток за кордоном змінено зі щомісячного на щотижневий: 12,5 тис. грн (в еквіваленті) на сім календарних днів;
    • зменшено щомісячний ліміт на P2P перекази громадян за кордон із гривневих платіжних карток українських банків зі 100 тис. грн (в еквіваленті) до 30 тис. грн (в еквіваленті);
    • установлено щомісячний ліміт на розрахунки за кордоном із використанням гривневих платіжних карток у розмірі 100 тис. грн (в еквіваленті) з усіх рахунків клієнта в банку, відкритих у національній валюті.

    Нагадаємо, Національний банк України з 21 липня 2022 року підвищив офіційний курс долара до гривні на 25% до 36,5686 грн/долар. До цього з 24 лютого курс був зафіксований на рівні 29,2549 гривень за долар.

    Раніше Нацбанк оцінив, як вплине на Україну падіння курсу євро.

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    Теги: росія окупанти Національний банк війна гроші Україна кордон окупація НБУ #stoprussia
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    НБУ ухвалив важливі зміни щодо карткових рахунків українців