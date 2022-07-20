На Миколаївщині окупанти обстріляли португальських журналістів (фото)

Знімальна група потрапила під обстріл у селі Лимани

У Миколаївській області російські загарбники обстріляли знімальну групу португальського суспільного мовника RTP. Про це повідомила Національна спілка журналістів України.

«Знімальна група на чолі із досвідченим португальським військовим кореспондентом Антоніо Матеусом потрапила під обстріл у селі Лимани», – зазначили в НСЖУ.

«Тікали і знімали», – цитує спілка слова журналіста Андрія Коваленко з Академії української преси, який зараз працює із командою RTP.

Як повідомлялося, медійники прифронтового Миколаєва віддали в міський госпіталь частину гуманітарної допомоги, що надійшла їм від журналістів Прикарпаття.

Як повідомлялося, на Миколаївщині окупанти вбили цивільних задля постановочного сюжету

Нагадаємо, голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім анонсував, що обласний центр закриють на якийсь час для нейтралізації колаборантів та зрадників.