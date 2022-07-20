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  4. На Миколаївщині окупанти обстріляли португальських журналістів (фото)
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    Події в Україні

    На Миколаївщині окупанти обстріляли португальських журналістів (фото)

    На Миколаївщині окупанти обстріляли португальських журналістів (фото)
    фото: Spilkа News

    Знімальна група потрапила під обстріл у селі Лимани

    У Миколаївській області російські загарбники обстріляли знімальну групу португальського суспільного мовника RTP. Про це повідомила Національна спілка журналістів України.

    «Знімальна група на чолі із досвідченим португальським військовим кореспондентом Антоніо Матеусом потрапила під обстріл у селі Лимани», – зазначили в НСЖУ.

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    На Миколаївщині окупанти обстріляли португальських журналістів (фото)
    На Миколаївщині окупанти обстріляли португальських журналістів (фото)
    На Миколаївщині окупанти обстріляли португальських журналістів (фото)

    «Тікали і знімали», – цитує спілка слова журналіста Андрія Коваленко з Академії української преси, який зараз працює із командою RTP.

    Як повідомлялося, медійники прифронтового Миколаєва віддали в міський госпіталь частину гуманітарної допомоги, що надійшла їм від журналістів Прикарпаття.

    Як повідомлялося, на Миколаївщині окупанти вбили цивільних задля постановочного сюжету

    Нагадаємо, голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім анонсував, що обласний центр закриють на якийсь час для нейтралізації колаборантів та зрадників.

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    Теги: росія окупанти війна Миколаївщина обстріл Україна НСЖУ журналіст окупація #stoprussia
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    На Миколаївщині окупанти обстріляли португальських журналістів (фото)