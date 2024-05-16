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На фронті загинув директор Менського краєзнавчого музею Віталій Крутий

Надія Карбунар
glavcom.ua
На фронті загинув директор Менського краєзнавчого музею Віталій Крутий
Колеги у своїх спогадах зазначили, що колишній очільник музею був чудовим гідом і наставником
фото з відкритих джерел

Науковця мобілізували у Львові, коли він прибув на міжнародний форум із збереження культурної спадщини

У Харківській області під час виконання бойового завдання загинув Віталій Крутий, який очолював краєзнавчий музей у місті Мени, що на Чернігівщині. Чоловіка мобілізували до лав прикордонних військ менше ніж пів року тому. За інформацією Менської міської ради, військовослужбовець загинув 12 травня.

Колектив Менського краєзнавчого музею імені В. Ф. Покотила висловив співчуття батькам загиблого.

«Невимовний біль для всіх, хто знав, працював, дружив з Віталієм Олександровичем Крутим. Дякуємо, що були в нашому житті! Дякуємо за Ваш досвід, яким Ви щедро з нами ділилися, за Ваш талант, за професіоналізм!

Колектив музею висловлює щирі співчуття батькам Віталія Олександровича», – написали у музеї.

«Ще одна гірка втрата у музейній спільноті. Наші співчуття», – прокоментували смерть Віталія Крутого в Комітеті гуманітарної та інформаційної політики.

Колеги науковця з Туристичного інформаційного центру Чернігівської міської ради у своїх спогадах зазначили, що колишній очільник музею був чудовим гідом і наставником.

«Він був не просто хорошим краєзнавцем, а ще і відмінним науковцем. Це людина, яка хотіла жити, хотіла творити, хотіла популяризувати рідний край», – повідомили на сторінці установи.

У грудні 2023 року місцеве видання «Менщина» розповіло про обставини, за яких Віталія мобілізували до лав прикордонних військ. Тоді чоловік прибув на міжнародний форум із збереження культурної спадщини, який проходив у Львові. За словами організаторки події і громадської активістки Олени Коцеруби, Віталія обрали для участі у заході як одного з «найбільш професійних та вмотивованих» експертів.

Тоді у коментарі виданню чоловік зазначив, що на одній із вулиць міста до нього підійшли кілька працівників місцевого територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП) для перевірки документів, а згодом попросили сісти до автівки та проїхати з ними «на 15 хвилин».

«Ці 15 хвилин уже тривають більше тижня. Швидко забрали документи, телефон, запропонували пройти медкомісію при військкоматі (ТЦК СП, – ред.). У військкоматі не дали можливості навіть забрати речі із готелю – відразу забрали у військову частину», – розповідав Віталій.

Олена Коцеруба пояснила, що Віталія тоді не обурював факт призову на військову службу.

На фронті загинув директор Менського краєзнавчого музею Віталій Крутий фото 1

«Він не скаржився, лише не розумів, навіщо хапати на вулиці і поводитись як із злочинцем, з експертом, який їде ділитися унікальним досвідом із колегами з України та знайомитися із найкращим світовим досвідом. Бо це ж не для себе, а для країни, для того, щоб зберегти і передати щось нащадкам.

Ми бронюємо пересувний цирк, але чомусь не бронюємо унікальних спеціалістів, які докладають значних зусиль для збереження спадщини. А потім одного дня, з’являється новина – загинув. І це гине не просто одна людина, це гине унікальний досвід і можливості», – наголошує Олена Коцеруба у дописі.

Нагадаємо, під час стрибка з парашутом на Одещині загинув 19-річний курсант

Також росіяни вбили у Дніпрі двох працівників «Укрзалізниці». 

 

 

Теги: телефон музеї смерть документи 2 травня музей чоловік

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