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Росіяни вбили у Дніпрі двох працівників «Укрзалізниці»

Надія Карбунар
glavcom.ua
Росіяни вбили у Дніпрі двох працівників «Укрзалізниці»
Війська РФ уразили цивільну залізничну інфраструктуру
фото: «Укрзалізниця»/Telegram

Оглядачі-ремонтники вагонів загинули через ракетний обстріл

 

Ракетна атака на Дніпро 15 травня забрала життя двох працівників «Укрзалізниці». Війська РФ уразили цивільну залізничну інфраструктуру. Про це повідомили в пресслужбі компанії.

Внаслідок удару загинули два оглядачі-ремонтники вагонів – Сергій Деревицький 1976 року народження та Олександр Приходько 1973 року народження.

Нагадаємо, росіяни атакували Дніпро вдень 15 травня швидкісною ціллю. У місті пошкоджень зазнала інфраструктура.

Також 15 травня, у Миколаєві пролунав вибух. Перед цим військові попереджали про загрозу балістики у східних та південних областях. 

Згодом глава ОВА Віталій Кім заявив про два «прильоти». Пізніше Кім повідомив про постраждалих внаслідок удару по Миколаєву.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 15 травня 2024 року 
Теги: вибух Дніпро військові інфраструктура Віталій Кім росіяни ракетна атака

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