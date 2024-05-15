Росіяни вбили у Дніпрі двох працівників «Укрзалізниці»

Оглядачі-ремонтники вагонів загинули через ракетний обстріл

Ракетна атака на Дніпро 15 травня забрала життя двох працівників «Укрзалізниці». Війська РФ уразили цивільну залізничну інфраструктуру. Про це повідомили в пресслужбі компанії.

Внаслідок удару загинули два оглядачі-ремонтники вагонів – Сергій Деревицький 1976 року народження та Олександр Приходько 1973 року народження.

Нагадаємо, росіяни атакували Дніпро вдень 15 травня швидкісною ціллю. У місті пошкоджень зазнала інфраструктура.

Також 15 травня, у Миколаєві пролунав вибух. Перед цим військові попереджали про загрозу балістики у східних та південних областях.

Згодом глава ОВА Віталій Кім заявив про два «прильоти». Пізніше Кім повідомив про постраждалих внаслідок удару по Миколаєву.