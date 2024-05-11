На Київщині сталася смертельна ДТП: загинув дев'ятирічний хлопчик

38-річну кермувальницю доставили до лікарні

11 травня на автодорозі Київ-Знамʼянка Kia врізалась у самоскид Volvo, внаслідок чого загинув дев'ятирічний хлопчик. Про це повідомляє поліція Київської області.

Попередньо встановлено, що 38-річна кермувальниця легковика Kia, рухаючись автодорогою Н-01, допустила зіткнення з задньою частиною автомобіля Volvo, який перебував у нерухомому стані в крайній смузі.

В результаті події дев'ятирічний пасажир Kia загинув на місці, 38-річну кермувальницю доставили до лікарні. Водій самоскида Volvo тілесних ушкоджень не отримав.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України). Працівники поліції продовжують працювати на місці події.

Нагадаємо, що сьогодні, 11 травня, на обʼїзній дорозі Вінниці сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинули троє поліцейських.

До слова, у Черкасах на перехресті бульвару Шевченка та вулиці Небесної сотні зіштовхнулися тролейбус та автомобіль ДСНС у середу, 8 травня. Внаслідок ДТП є постраждалі, серед них троє дітей.