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Під час стрибка з парашутом на Одещині загинув 19-річний курсант

Руслан Афончиков
glavcom.ua
Під час стрибка з парашутом на Одещині загинув 19-річний курсант
Стабілізаційний парашут зачепився за вертоліт та обмотався довкола ноги курсанта
фото: ДБР

Це був 12-й стрибок юнака за період навчання

14 травня  на базі одного з українських аеродромів курсант другого курсу факультету підготовки спеціалістів Військової розвідки та Сил спеціальних операцій загинув під час тренувального стрибка з парашутом. Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

За попередньою інформацією, під час стрибка з 600 метрів стабілізаційний парашут перешкодив відкриттю основного парашута – він зачепився за вертоліт, пошкодився та обмотався довкола ноги курсанта.

Юнака почало обертати в повітрі, а запасний парашут не встиг повністю розкритися. На жаль, 19-річний хлопець загинув одразу на місці події. Це вже був 12-й стрибок юнака за період навчання.

Наразі слідство перевірятиме, чи відбувалася належна підготовка та інструктаж курсантів під час польотів, дотримання правил під час проведення навчально-тренувальних стрибків, також експертиза має встановити чи був правильно укладений парашут.

ДБР розглядає правопорушення щодо недбалого ставлення до військової служби, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України), що передбачає ув’язнення на строк від п’яти до восьми років.

Нагадаємо, що нещодавно 11 солдатів постраждали під час стрибків з парашутами на навчаннях НАТО. А у 2022 році на Львівщині чоловік впав у кому після стрибка з парашутом.

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Теги: трагедія слідство навчання курсант

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