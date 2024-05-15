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Загинув у Великодній понеділок. Згадаймо Василя Затворницького зі Львівщини

Ірина Міллер
glavcom.ua
Загинув у Великодній понеділок. Згадаймо Василя Затворницького зі Львівщини
колаж: glavcom.ua

Друг Боцман був справжнім воїном. Ніколи не сумнівався і заряджав довкола побратимів бойовим духом

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько–українська війна. Нині згадаємо Василя Затворницького. 

Василь Затворницький народився у Старому Роздолі 26 червня.1979 року, проживав у селі Поляна, Стрийського р-ну.

«Друг Боцман був справжнім воїном. Ніколи не сумнівався і заряджав довкола побратимів бойовим духом.

«Хлопці треба воювати, треба ризикувати» – такими словами він підбадьорював бійців перед штурмом села Ямпіль.

Завжди ініціативний, завжди позитивний. Таке враження що труднощі боялися його, а не він їх», – пише про Затворницького Стрийський батальйон ТрО ЗСУ.

Василь Затворницький
Василь Затворницький
фото з відкритих джерел

Сержант, командир стрілецького взводу військової частини А7077 Василь Затворницький загинув 6 травня .2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту М’ясожарівка, Луганської області, повідомляє Львівська обласна державна адміністрація. Внаслідок стрілецького обстрілу та скиду з ворожого БПЛА Захисник отримав поранення несумісне з життям.

Друг Боцман був справжнім воїном, згадують Василя побратими
Друг Боцман був справжнім воїном, згадують Василя побратими
фото Стрийський батальйон ТрО ЗСУ/Facebook

Василь Затворницький повернувся назавжди до сім’ї у село Поляна Тростянецької громади. Похорон захисника України відбувся у четвер, 9 травня, у селі Поляна.

Церемонія прощання із Василем Затворницьким
Церемонія прощання із Василем Затворницьким
фото media-mykolaiv.online
Військові на церемонії прощання із Василем Затворницьким
Військові на церемонії прощання із Василем Затворницьким
фото media-mykolaiv.online
Прощання із Василем Затворницьким
Прощання із Василем Затворницьким
фото media-mykolaiv.online
Рідні, побратими, друзі та односельці йдуть до місця поховання полеглого Василя Затворницького
Рідні, побратими, друзі та односельці йдуть до місця поховання полеглого Василя Затворницького
фото media-mykolaiv.online

Без чоловіка залишилась дружина, без батька залишилося двоє синів.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна пам'ять смерть Україна

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