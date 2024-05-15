Загинув у Великодній понеділок. Згадаймо Василя Затворницького зі Львівщини
Друг Боцман був справжнім воїном. Ніколи не сумнівався і заряджав довкола побратимів бойовим духом
Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько–українська війна. Нині згадаємо Василя Затворницького.
Василь Затворницький народився у Старому Роздолі 26 червня.1979 року, проживав у селі Поляна, Стрийського р-ну.
«Друг Боцман був справжнім воїном. Ніколи не сумнівався і заряджав довкола побратимів бойовим духом.
Завжди ініціативний, завжди позитивний. Таке враження що труднощі боялися його, а не він їх», – пише про Затворницького Стрийський батальйон ТрО ЗСУ.
Сержант, командир стрілецького взводу військової частини А7077 Василь Затворницький загинув 6 травня .2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту М’ясожарівка, Луганської області, повідомляє Львівська обласна державна адміністрація. Внаслідок стрілецького обстрілу та скиду з ворожого БПЛА Захисник отримав поранення несумісне з життям.
Василь Затворницький повернувся назавжди до сім’ї у село Поляна Тростянецької громади. Похорон захисника України відбувся у четвер, 9 травня, у селі Поляна.
Без чоловіка залишилась дружина, без батька залишилося двоє синів.
«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.
Коментарі — 0