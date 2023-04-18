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Скільки українських військових вважаються безвісти зниклими: названо цифру

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Скільки українських військових вважаються безвісти зниклими: названо цифру
фото ілюстративне

Згідно зі статистикою, зазвичай близько 60-65% зі зниклих безвісти перебувають у полоні

В Україні наразі зниклими безвісти вважають близько семи тисяч військових. Про це повідомив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко в ефірі телемарафону.

«Цифра така дійсно є, вона трохи більша від семи тисяч. Ми розраховуємо на те, що ті люди, яких ми розшукуємо як безвісти зниклих, вони все ж полонені», – сказав він.

За словами Котенка, згідно зі статистикою, зазвичай близько 60-65% зі зниклих безвісти перебувають у полоні, а інші, на жаль, загиблі.

Нагадаємо, триває 419-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Противник зазнає чималих втрат, але продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію. Протягом доби на зазначених ділянках фронту відбито понад 70 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Теги: війна ЗСУ росія окупанти Україна

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