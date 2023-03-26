У Росії прогримів потужний вибух за 200 км від Москви (фото, відео)

Причиною вибуху міг стати безпілотний літальний апарат

Сьогодні, 26 березня, у місті Киреєвську Тульської області (Росія) прогримів потужний вибух. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами джерела, його причиною міг стати безпілотний літальний апарат. Зокрема російські пропагандисти заявляють про нібито падіння безпілотника Ту-141 «Стриж». Такі безпілотники є на озброєнні та Росії, і України. До України від місця інциденту майже 500 км.

6 фото На весь екран











Згодом комітет регіональної безпеки РФ повідомив, що двоє людей отримали поранення, три житлові будинки частково постраждали в Кіріївському районі Тульської області через вибух .

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як зазначають місцеві ЗМІ, у результаті інциденту могли постраждати люди. Є пошкодження і будівель: згідно з кадрами, опублікованими телеграм-каналом «Тульський жерсть», пошкоджено щонайменше один приватний будинок, розбиті вікна в багатоквартирному панельному будинку.

Раніше у російській Бєлгородській області, що межує з Україною, прогриміли вибухи. Губернатор Бєлгородщини В'ячеслав Гладков заявив, що було збито три ракети