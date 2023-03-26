Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Росії прогримів потужний вибух за 200 км від Москви (фото, відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Росії прогримів потужний вибух за 200 км від Москви (фото, відео)
фото: newstula.ru

Причиною вибуху міг стати безпілотний літальний апарат

Сьогодні, 26 березня, у місті Киреєвську Тульської області (Росія) прогримів потужний вибух. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

За словами джерела, його причиною міг стати безпілотний літальний апарат. Зокрема російські пропагандисти заявляють про нібито падіння безпілотника Ту-141 «Стриж». Такі безпілотники є на озброєнні та Росії, і України. До України від місця інциденту майже 500 км.

6 фото
На весь екран

Згодом комітет регіональної безпеки РФ повідомив, що двоє людей отримали поранення, три житлові будинки частково постраждали в Кіріївському районі Тульської області через вибух .

Як зазначають місцеві ЗМІ, у результаті інциденту могли постраждати люди. Є пошкодження і будівель: згідно з кадрами, опублікованими телеграм-каналом «Тульський жерсть», пошкоджено щонайменше один приватний будинок, розбиті вікна в багатоквартирному панельному будинку.

Раніше у російській Бєлгородській області, що межує з Україною, прогриміли вибухи. Губернатор Бєлгородщини В'ячеслав Гладков заявив, що було збито три ракети

Теги: відео росія вибух

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

У Росії прогримів потужний вибух за 200 км від Москви (фото, відео)
У Росії прогримів потужний вибух за 200 км від Москви (фото, відео)
Яка межа запасів зброї і техніки в РФ? Відповідь військового аналітика
Яка межа запасів зброї і техніки в РФ? Відповідь військового аналітика
У Гамбурзі вдруге за короткий час сталася стрілянина, є жертви
У Гамбурзі вдруге за короткий час сталася стрілянина, є жертви
Кремль переконує: під час війни у Росії різко виросла... тривалість життя
Кремль переконує: під час війни у Росії різко виросла... тривалість життя
Бізнесова та культурна еліта Росії проклинає Путіна. Усе, що відомо про злиту в мережу таємну розмову
Бізнесова та культурна еліта Росії проклинає Путіна. Усе, що відомо про злиту в мережу таємну розмову
Ватикан повернув Греції кілька фрагментів скульптур Парфенону (фото)
Ватикан повернув Греції кілька фрагментів скульптур Парфенону (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
14K
Японський студент прийшов на вручення дипломів в образі Зеленського
9517
Український десантник знищив у одному бою п’ять танків та три БМП
7586
26 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6420
Танковий двобій між ЗСУ та армією РФ: яскраве відео від Міноборони
5564
ЗСУ збили рідкісний ворожий безпілотник: Генштаб назвав модель
5469
У Львові вночі стався потужний вибух: що відомо

Новини

Відео бачило все село. Журналістка розповіла шокуючі деталі про зґвалтування на Закарпатті
Сьогодні, 17:00
Співавтор закону про деколонізацію спрогнозував, коли вулиці очистяться від російських назв
Вчора, 21:32
Генерал Муженко: У нас є всі можливості розгромити Росію
Вчора, 16:16
Бої за Бахмут: Залужний заявив про стабілізацію ситуації
Вчора, 11:23
Україна виконала 72% зобов'язань стосовно виконання Угоди про асоціацію з ЄС (інфографіка)
24 березня, 16:00
На Волині жінка намагалася продати немовля за $30 тис. (фото)
24 березня, 12:30

Прес-релізи

Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
24 березня, 10:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту