В Успенському соборі Лаври вперше за 300 років провели службу українською мовою
Поліція на вході перевіряла документи і великодні кошики вірян
Уперше за триста років богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської лаври проводили українською мовою. Про це пише «Радіо Свобода».
Поліція на вході перевіряла документи і великодні кошики вірян.
Нагадаємо, православна церква України створила мобільний застосунок «Моя церква». Він доступний в App Store і Google Play. За допомогою застосунку можна знайти найближчі храми помісної української церкви.
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