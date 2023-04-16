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В Успенському соборі Лаври вперше за 300 років провели службу українською мовою

Надія Карбунар
glavcom.ua
В Успенському соборі Лаври вперше за 300 років провели службу українською мовою
У Лаврі звучала молитва українською мовою
фото з відкритих джерел

Поліція на вході перевіряла документи і великодні кошики вірян

Уперше за триста років богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської лаври проводили українською мовою. Про це пише «Радіо Свобода».

Поліція на вході перевіряла документи і великодні кошики вірян.

Нагадаємо, православна церква України створила мобільний застосунок «Моя церква». Він доступний в App Store і Google Play. За допомогою застосунку можна знайти найближчі храми помісної української церкви.

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Теги: відео православна церква церква українська мова Великдень 2023 лавра

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