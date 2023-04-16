В Успенському соборі Лаври вперше за 300 років провели службу українською мовою

Поліція на вході перевіряла документи і великодні кошики вірян

Уперше за триста років богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської лаври проводили українською мовою. Про це пише «Радіо Свобода».

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Поліція на вході перевіряла документи і великодні кошики вірян.

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Нагадаємо, православна церква України створила мобільний застосунок «Моя церква». Він доступний в App Store і Google Play. За допомогою застосунку можна знайти найближчі храми помісної української церкви.