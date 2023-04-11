У Білому домі не знають, хто стоїть за витоком секретних документів (відео)

При цьому у Білому домі підкреслили, що цим секретним документам «немає місця у відкритому доступі»

Представник Білого дому Джон Кірбі повідомив, що президент в курсі ситуації і провів розмови із союзниками

У Білому домі наразі не знають, хто стоїть за витоком секретних документів, заявив на брифінгу представник Ради нацбезпеки Джон Кірбі.

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«Ми не знаємо, що у цих документах, ми не знаємо, хто несе відповідальність за це, і ми не знаємо, чи є у тих, хто це зробив, більше документів, які вони хочуть опублікувати», — відповів він на відповідне запитання журналістів.

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Він додав, що деякі з документів однозначно є підробленими, проте не став уточнювати, скільки з них є дійсними, пославшись на триваючу перевірку.

При цьому Кірбі підкреслив, що цим секретним документам «немає місця у відкритому доступі».

Він також додав, що президент США знає про інцидент.

«Президент був проінформований, його вперше поінформували наприкінці минулого тижня, коли ми всі дізналися, що там є якісь документи. Він був поінформований і підтримував контакт з представниками національної безпеки протягом усіх вихідних», – сказав Кірбі журналістам.

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Представник Білого дому також повідомив, що Міністерство оборони передало справу до Міністерства юстиції для кримінального розслідування, однак наразі невідомо, чи дійшли вони якихось висновків щодо походження документів.

У відповідь на запитання про те, чи зв’язувався Байден з цього приводу із союзниками, Кірбі зазначив, що офіційні особи США «за останні кілька днів підтримували зв’язок із відповідними союзниками та партнерами на дуже високому рівні».

Зазначимо, як повідомлялося напередодні, злиті в мережу засекречені дані про плани США та НАТО щодо підсилення ЗСУ перед контрнаступом можуть бути підробленими.