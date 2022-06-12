На Харківщині через обстріли – численні пожежі, горять будинки і лісосмуги (фото)

За добу в області загинули троє цивільних, чотирьох людей поранено

Харківщина і надалі потерпає від ворожих обстрілів. Про ситуацію в регіоні станом на ранок 12 червня розповів начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Так, за минулу добу обстрілів зазнав Шевченківскький район Харкова. Постраждалих немає.

В області окупанти обстрілювали Харківський район, зокрема Малоланилівську громаду, Чугуївський, Ізюмський райони. Як наслідок – виникали пожежі у приватних будинках, нежитлових приміщеннях та лісосмугах.

Через обстріли на Харківщині горять будинки. Фото: Олег Синєгубов/Telegram

«Уночі боєприпаси окупантів потрапляли у житлові будинки села Безруки, Харківського району. Близько 05 год через обстріли загорівся будинок у Золочівській громаді. Загалом в області за добу 4 поранених: 3 у Харківському районі, 1 особу госпіталізували в Балаклії. На жаль, загинули 3 цивільних: Чугуївський район – 1, смт Золочів – 2 особи», – наголосив Синєгубов.

Нагадаємо, триває 109-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти ведуть штурмові дії на Донбасі, але успіху не мають.