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    Події в Україні

    На Харківщині через обстріли – численні пожежі, горять будинки і лісосмуги (фото)

    Окупанти обстрілювали Харківський район, зокрема - На Харківщині через обстріли – численні пожежі, горять будинки і лісосмуги (фото)
    Окупанти обстрілювали Харківський район, зокрема
    фото: Олег Синєгубов/Telegram

    За добу в області загинули троє цивільних, чотирьох людей поранено

    Харківщина і надалі потерпає від ворожих обстрілів. Про ситуацію в регіоні станом на ранок 12 червня розповів начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

    Так, за минулу добу обстрілів зазнав Шевченківскький район Харкова. Постраждалих немає.

    В області окупанти обстрілювали Харківський район, зокрема Малоланилівську громаду, Чугуївський, Ізюмський райони. Як наслідок – виникали пожежі у приватних будинках, нежитлових приміщеннях та лісосмугах.

    Через обстріли на Харківщині горять будинки. Фото: Олег Синєгубов/Telegram

    Через обстріли на Харківщині горять будинки. Фото: Олег Синєгубов/Telegram

    «Уночі боєприпаси окупантів потрапляли у житлові будинки села Безруки, Харківського району. Близько 05 год через обстріли загорівся будинок у Золочівській громаді. Загалом в області за добу 4 поранених: 3 у Харківському районі, 1 особу госпіталізували в Балаклії. На жаль, загинули 3 цивільних: Чугуївський район – 1, смт Золочів – 2 особи», – наголосив Синєгубов.

    Нагадаємо, триває 109-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти ведуть штурмові дії на Донбасі, але успіху не мають.

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    Теги: росія окупанти війна Харківщина Україна боєприпаси будинок окупація Олег Синєгубов #stoprussia
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    На Харківщині через обстріли – численні пожежі, горять будинки і лісосмуги (фото)