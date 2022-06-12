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    Події в Україні

    У Рубіжному ЗСУ накрили вогнем командний пункт чеченців

    Втрати ворога у Рубіжному з'ясовуються - У Рубіжному ЗСУ накрили вогнем командний пункт чеченців
    Втрати ворога у Рубіжному з'ясовуються
    фото Генштаб ЗСУ

    Ворожа артилерія зруйнувала вже другий міст через Сіверський Донець

    Українські військові обстріляли командний пункт, який чеченські бойовики обладнали в Рубіжному. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

    «Що стосується наших спецпризначенців та артилеристів – так, така робота проводиться. Ми маємо три таких факти їхньої злагодженої роботи. Це знищення бази «вагнерівців» у Стаханові. Там один тільки вижив. Це знищення командного пункту чеченців у Рубіжному – зараз ще з’ясовуємо втрати ворога. І знищення певної кількості російських військових, які намагалися провести нараду в Будинку хіміків», - зазначив очільник Луганщини.

    Гайдай також поінформував про зруйнування ворожою артилерією вже другого мосту через Сіверський Донець, що з’єднували Сєвєродонецьк з Лисичанськом. Третій міст, що залишився, рашисти посилено обстрілюють.

    Нагадаємо, триває 109-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти ведуть штурмові дії на Донбасі, але успіху не мають.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна військові Україна окупація Сергій Гайдай #stoprussia
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    У Рубіжному ЗСУ накрили вогнем командний пункт чеченців