У Рубіжному ЗСУ накрили вогнем командний пункт чеченців

Ворожа артилерія зруйнувала вже другий міст через Сіверський Донець

Українські військові обстріляли командний пункт, який чеченські бойовики обладнали в Рубіжному. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Що стосується наших спецпризначенців та артилеристів – так, така робота проводиться. Ми маємо три таких факти їхньої злагодженої роботи. Це знищення бази «вагнерівців» у Стаханові. Там один тільки вижив. Це знищення командного пункту чеченців у Рубіжному – зараз ще з’ясовуємо втрати ворога. І знищення певної кількості російських військових, які намагалися провести нараду в Будинку хіміків», - зазначив очільник Луганщини.

Гайдай також поінформував про зруйнування ворожою артилерією вже другого мосту через Сіверський Донець, що з’єднували Сєвєродонецьк з Лисичанськом. Третій міст, що залишився, рашисти посилено обстрілюють.

Нагадаємо, триває 109-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти ведуть штурмові дії на Донбасі, але успіху не мають.