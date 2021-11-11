Vodafone у листопаді змінить тарифи: які та наскільки подорожчають

Vodafone запропонує пакети для дзвінків за кордон

Нововведення торкнуться усіх абонентів

Оператор мобільного зв'язку в Україні Vodafone анонсував підвищення тарифів на дзвінки та SMS-повідомлення у листопаді 2021 року. Нововведення торкнуться всіх абонентів мобільного оператора. Про це інформує biz.today.ua.

Починаючи з 12 листопада 2021 року Vodafone запустить у дію кілька базових пропозицій:

20 гривень за 20 хвилин на день – на дзвінки до будь-якої з 17 країн (Греція, Ізраїль, Індія, Іспанія, Канада, Німеччина, Польща, Португалія, Росія, Румунія, Словаччина, Великобританія, США, Угорщина, Франція, Чехія та Швеція);

25 гривень за 5 хвилин на день – на дзвінки до будь-якої з 19 держав (Австралія, Бангладеш, Бельгія, Ватикан, Данія, Ірландія, Італія, Казахстан, Китай, Кіпр, Мальта, Нігерія, Нідерланди, Норвегія, Пакистан, Росія, Узбекистан, Хорватія, Швейцарія);

25 гривень за 1 хвилину на день – на дзвінки до країн, які не увійшли до зазначених тарифів.

Вартість SMS-повідомлень за кордон зросте на одну гривню. Надіслати текстове повідомлення можна буде за три гривні.

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