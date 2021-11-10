Віялові відключення електрики: в яких областях не буде світла

Перебої зі світлом можуть тривати досить довгі проміжки часу

Про збої в подачі енергії вже поінформували старости в декількох населених пунктах у Херсонській та Київській областях

Періодичних відключень світла в Україні уникнути не вдасться, попри обіцянки уряду такого не робити. Представники місцевої влади в деяких регіонах вже попередили про таку загрозу, розповіла експерт в галузі житлово-комунальних послуг Христина Ненно, пише GSMinfo.

«З деяких регіонів надходять заявки про відключення, які будуть повторюватися кожні дві доби. Однак їх тривалість складе близько 10 годин. Так що ситуація більш ніж серйозна», – зазначила Ненно.

За її словами, про збої в подачі енергії вже поінформували старости в декількох населених пунктах у Херсонській та Київській областях.

Перебої зі світлом можуть бути досить тривалі проміжки часу.

У свою чергу співзасновник громадської організації «Фонд енергетичних стратегій» Юрій Корольчук розповів, що такі «блекнути» вірогідні саме в невеликих містах і селах, а жителів великих міст віялові відключення не торкнуться – влада не піде на такі кроки, щоб уникнути масового невдоволення населення в густонаселених регіонах.

Ненно пояснила, що періодичні відключення світла пов'язані з такими проблемами під час підготовки до опалювального сезону, як малі запаси вугілля для електростанцій (немає можливості генерувати достатньо енергії для потреб населення), і неготовність тепломереж до зимового сезону.

У нинішньому опалювальному сезоні віялові відключення електроенергії можливі ближче до січня-лютого 2022-го, дав прогноз глава Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко, передає «Еспресо».

Експерт наголосив, що вже зараз Україна замість вугілля спалює газ, але чи буде така можливість на початку наступного року – сказати складно.

«Протягом двох місяців ми будемо відчувати величезні проблеми з постачанням електроенергії по всій території України. Тому що навіть якщо ми привеземо одночасно все вугілля – тільки для того, щоб доставити його на всі наші теплоелектростанції, знадобиться понад два місяці», – зазначив фахівець.

До слова, комунальне підприємство «Київтеплоенерго» заявляє, що через зростання вартості природного газу та низькі запаси вугілля є загрози віялових відключень електроенергії.

Також, Колишній секретар Ради національної безпеки і оборони країни (РНБО) та ексміністр фінансів Олександр Данилюк повідомив, що влада України почала готуватися до віялових відключень електрики.

Нагадаємо, через нестачу вугілля на вітчизняних ТЕС, Україні довелося закуповувати електроенергію з Білорусі, а також домовлятися про постачання цього виду палива з США.